El 'rent a car' cierra el primer trimestre del 2026 con un aumento del 15,50% en las matriculaciones

Canal 'rent a car' - FENEVAL

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent a car' cerró el primer trimestre del año con un total de 82.526 matriculaciones, lo que supone un aumento del 15,5% con respecto al pasado 2025.

En cuanto a los canales de empresas y particulares, sus datos también son positivos, con subidas del 7,24% y 5,20%, respectivamente, según datos de la consultora MSI para Feneval, respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras, en marzo, se dio un leve crecimiento en el número de matriculaciones del 4,12% --entre turismos e industriales-, registrando un total de 44.104 unidades,

En lo que respecta al canal de empresas, el tercer mes del año ha contado con un aumento del 16,71%, hasta las 49.675 matriculaciones. En el caso del canal de particulares, crece un 16,44%, con 55.643 matriculaciones.

A lo largo del mes de marzo y, dentro del canal 'rent a car', los vehículos de gasolina/eléctrico vuelven a registrar la mayor subida en las matriculaciones, en particular, un 169,81%. Tras ellos, los diésel/eléctrico enchufable, con una subida del 90,74%, y los gasolina/eléctrico enchufable con un crecimiento del 73,75%.

Por su parte, las mayores caídas del mes de marzo corresponden a los propulsados por gas licuado con petróleo (GLP), con una disminución del 73,74%, los eléctricos con un 35,93%, o los vehículos diésel mild hybrid con un descenso del 28,28%.

Por otro lado, en el mes que cierra el primer trimestre del año, los vehículos con motorización gsolina (36,38%) continúan copando la mayor cuota del mercado, seguidos por los gasolina mild hybrid (27,31%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado cae hasta un 1,14%.

En esta ocasión, Cataluña se posiciona con un mayor nivel de crecimiento mensual, si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior (+132,67%). También destacan los datos de Andalucía (+108,70%) y Castilla-La Mancha (+100%). Por otro lado, Cantabria (-83,33%), Asturias (-78,85%) y Aragón (-56,86%), registran los principales descensos de marzo de 2026.