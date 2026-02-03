Archivo - El 'rent a car' inicia el 2026 con un crecimiento del 57% y 11.343 matriculaciones - FENEVAL - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'rent a car' ha cerrado el primer mes de 2026 con un crecimiento total del número de matriculaciones del 57% en enero --entre turismos e industriales--, hasta completar las 11.343 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En lo que respecta al canal de particulares, comenzó el año con una disminución del 5,92%, hasta las 38.865 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, baja un 0,91%, con 36.049 matriculaciones.

LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES TAMBIÉN MARCAN TENDENCIA EN ESTE MERCADO

A lo largo del mes de enero y, dentro del canal RAC, los vehículos alternativos de gasolina/eléctrico enchufable fueron los que más aumentaron en sus matriculaciones, un 1.153,01%. Tras ellos, diesel 'mild hybrid', con una subida del 304,8%.

Por su parte, las mayores caídas corresponden a los de Gas Natural Comprimido (GNC), con una disminución del 100%, seguidos por los de Gas Licuado con Petróleo (GLP), con un 95,9% menos.

Por otro lado, a lo largo del primer mes del año, los vehículos con motorización gasolina (31,8%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los de gasolina 'mild hybrid' (30,5%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado se sitúa en el 4,28% .

El análisis territorial también deja importantes diferencias. La Comunidad Valenciana encabezó el crecimiento interanual en enero, con un aumento cercano al 300% en las matriculaciones del canal Rent a Car. Navarra (+183%) y la Comunidad de Madrid (95,8%) completan el podio de mayores subidas. En contraste, Cantabria (-80%), Canarias (-79,1%) y Extremadura (-55,5%) registraron los descensos más acusados en comparación con enero de 2025.

Con estos datos, el sector del alquiler de vehículos refuerza su papel como uno de los principales motores del mercado automovilístico en el inicio de 2026, en un contexto marcado por la moderación de la demanda privada y empresarial y por una transición tecnológica que avanza a ritmos desiguales según el tipo de propulsión.