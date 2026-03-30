El renting abarata su cuota media un 4,2% en 2025 y se impulsa con el auge del vehículo de ocasión - NORTHGATE

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cuota media mensual de las ofertas de renting anunciadas en internet se situó en 472 euros en 2025, lo que supone una caída del 4,2% respecto al año anterior y encadena cuatro ejercicios consecutivos de descensos, según el 'Barómetro de Renting' elaborado por Coches.com y Ganvam.

Este abaratamiento está contribuyendo al crecimiento de esta fórmula de movilidad, que gana peso tanto entre empresas como entre particulares. En este sentido, el renting representó el 25,6% del total de matriculaciones en España, consolidándose como una alternativa cada vez más relevante frente a la propiedad tradicional del vehículo.

Los datos reflejan además que la reducción de precios se concentra principalmente en los segmentos de acceso, como los utilitarios y los SUV pequeños, que son también los que concentran un mayor volumen de anuncios. Por el contrario, los segmentos de tamaño medio y superior registraron incrementos moderados en sus cuotas.

En paralelo, la etiqueta medioambiental continúa siendo un factor determinante en el coste del renting. Así, optar por un vehículo con etiqueta ECO resulta un 13,3% más caro que uno con etiqueta C, mientras que los modelos con etiqueta cero suponen pagar un 23,8% más que los ECO, a pesar de que todas las categorías redujeron su precio medio en el último año.

EL VEHÍCULO DE OCASIÓN GANA PROTAGONISMO

Uno de los principales factores que explican la bajada general de las cuotas es el crecimiento del renting de vehículos de ocasión, especialmente unidades procedentes de flotas empresariales. Este tipo de vehículos, generalmente con entre tres y cinco años de antigüedad, concentra el 82,4% de las ofertas analizadas y permite ofrecer cuotas más competitivas sin renunciar a los servicios asociados al renting.

La mayor caída de precios se registró en los vehículos con un año de antigüedad, un perfil especialmente demandado por particulares y pequeños empresarios. Además, la oferta sigue dominada por motorizaciones de combustión, con el diésel a la cabeza (36,7%), aunque en descenso, mientras que los híbridos --especialmente los enchufables-- son las tecnologías que más ganan peso en el mercado (6,4% frente al 4,4% de 2024).

LA DEMANDA BUSCA CONTRATOS MÁS BARATOS

Desde el punto de vista de la demanda, los usuarios están solicitando contratos más económicos que en ejercicios anteriores. La cuota media del vehículo demandado se redujo un 11% en 2025, hasta situarse en 343 euros mensuales, lo que evidencia una mayor sensibilidad al precio por parte del cliente.

Asimismo, los contratos de menor duración ganan peso, especialmente los de 12 meses, mientras que los de 24 y 48 meses pierden relevancia. Este cambio refleja una mayor búsqueda de flexibilidad por parte de los usuarios ante la incertidumbre tecnológica y económica.

El informe también destaca el aumento del peso del cliente particular en el negocio del renting. En 2025, este perfil representó el 72,1% de las solicitudes registradas, frente al 65,1% del año anterior, mientras que autónomos y empresas redujeron su participación relativa.

Por territorios, la demanda se concentra principalmente en entornos urbanos y metropolitanos. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana aglutinaron el 70,8% de las solicitudes durante 2025, en un contexto en el que el precio medio solicitado descendió en la mayoría de las comunidades autónomas.