El Salón 2Ruedas reúne esta semana en Feria Valencia a las principales marcas de bicicletas y motos

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón 2Ruedas reunirá esta semana, desde el viernes 14 de noviembre y hasta el domingo 16 de noviembre y en el Pabellón 7 de Feria Valencia, a las principales marcas de bicicletas y motos. Así, se darán a conocer los últimos modelos de estos vehículos en el entorno de su exposición, de espectáculos, exhibiciones y promociones.

En este escaparate comercial estarán presentes: BMW, Ducati, Harley, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Peugeot, Suzuki, Sym, Triumph, Vespa, Yamaha, entre otras marcas de motos, así como BH, Conor, Cube, Giant, KTM Fahrrad, Mondraker y Trek por lo que respecta al sector de la bicicleta, según ha informado Feria Valencia en un comunicado.

Junto a la presentación de novedades exclusivas, habrá espacio para hablar de la movilidad sostenible y el alto rendimiento. Entre las novedades en moto destacan las Tracer 9 y Tracer 7 de Yamaja, junto con promociones muy atractivas en las MT07 y MT09 en sus versiones de 35kw, ha añadido el recinto ferial. En bicicletas, Volabike llega con la presentación en exclusiva de sus ebikes Velduro Rogue y Velduro Phantom.

El programa de este salón se completa con "espectaculares exhibiciones" de Stunt a cargo de Emilio Zamora, una demostración de Trial Indoor protagonizada por Víctor Palomares y una exhibición de Trial Bike a cargo de Juanda de la Peña. A estas actividades se suman el Simulador MotoGP y la experiencia X Bike, disponibles en el mismo pabellón de la exposición durante todo el fin de semana, ha precisado Feria Valencia.

El Salón 2Ruedas, que coincide un año más con el Gran Premio MOTUL de la Comunitat Valenciana, se presenta como un "plan perfecto para disfrutar en familia" con "emoción, tecnología, promociones exclusivas y una atmósfera única para los amantes del motor y la bicicleta".

Este certamen permanecerá abierto entre el viernes y el sábado de 11.00 a 20.00 horas y el domingo hasta las 18.00 horas. Las entradas se podrán comprar on line y en la taquilla al precio de 10 euros. Los menores de hasta 14 años entrarán gratis acompañados por un adulto. Habrá parking gratuito para las motos.