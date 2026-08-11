Samsung SDI adquiere el 100% de la empresa conjunta de baterías con General Motors en Indiana (EEUU)

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MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía fabricante de baterías para vehículos eléctricos Samsung SDI ha adquirido la participación del 49,99% de General Motors en la empresa conjunta SynergyCells, establecia en Indiana (Estados Unidos), haciéndose con el control del 100% de la compañía.

Mediante la adquisición de la participación en la empresa conjunta, Samsung SDI establece su primera planta de producción de baterías operada de forma independiente en Norteamérica, con planes para utilizar la planta en la producción de baterías de alta tecnología para su uso en diversas aplicaciones.

El cambio de propiedad se realizó considerando las fluctuaciones del mercado desde el anuncio de la empresa conjunta, incluyendo el crecimiento más lento de lo esperado de la demanda de vehículos eléctricos. Ahora, ambos socios han decidido buscar otras formas de cooperación además de la empresa conjunta.

La planta de baterías se encuentra actualmente en construcción. Una vez finalizada, Samsung SDI comenzará a utilizarla para la producción de baterías para sistemas de almacenamiento de energía (ESS).

"Si bien refleja los recientes cambios del mercado, esta decisión de adquisición busca dar continuidad a la alianza estratégica con General Motors", ha declarado Samsung SDI.

Por otra parte, ambas empresas han llegado a un acuerdo para desarrollar conjuntamente baterías prismáticas de última generación para vehículos eléctricos, que se caracterizan por su alta densidad energética y su capacidad de carga rápida, destinadas a la futura gama de modelos de General Motors, según ha indicado Samsung SDI.

El abandono de la producción de baterías por parte de General Motors es el último episodio de un largo retroceso por parte del fabricante de automóviles, que esperaba estar vendiendo ya un millón de vehículos eléctricos al año en EE.UU.

La planta de Indiana se anunció hace apenas dos años como una inversión conjunta entre General Motors y Samsung SDI que, con el tiempo, daría empleo a 1.600 personas y tenía como objetivo la producción en serie en 2027. Sin embargo, ambas empresas retrasaron el proyecto debido al estancamiento de las ventas de vehículos eléctricos.