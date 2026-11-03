Schaeffler recortará 3.460 empleos en Europa para reducir gastos de personal y cerrará cinco fábricas

Schaeffler - SCHAEFFLER

Espera un alivio "inmediato" en las cuentas de 2027 y 2028, con el mayor impacto en Alemania, donde se producirán el 75% de los despidos

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS

El proveedor alemán de componentes de automoción Schaeffler recortará 3.460 empleos en Europa, de los que un 75% serán en Alemania (unos 2.660 puestos) - , con arreglo a un nuevo programa de mejora del rendimiento para reducir costes de personal, con el que prevé que se generen ahorros de aproximadamente 300 millones de euros anuales para 2030.

Así lo ha anunciado este martes la compañía en un comunicado, en el que ha explicado que los recortes afectarán a 16 centros en la región europea, con la previsión de cerrar cinco plantas, cuatro de ellas en Alemania.

Los recortes de personal, dirigidos principalmente a ajustar el exceso de capacidad en producción e investigación y desarrollo, se complementarán con una contribución solidaria que incluirá, entre otras medidas, una reducción salarial voluntaria y temporal (aún por definir), comenzando por el consejo de administración y extendiéndose a todos los niveles jerárquicos.

Esta contribución busca reducir los costos por empleado, disminuyendo así los recortes de personal necesarios y los gastos extraordinarios asociados. Se espera que proporcione un alivio inmediato a la cuenta de resultados en 2027 y 2028. "Sin la contribución solidaria, los recortes de personal habrían sido aún más extensos", ha apuntado Schaeffler.

De esta forma, la empresa responde al entorno persistentemente desafiante de la industria automotriz, que, en medio de una desaceleración general del mercado y una competencia cada vez mayor, se caracteriza por una menor demanda de vehículos con motor de combustión interna y un retraso en el auge de la movilidad eléctrica.

A esto se suman los costes por empleado superiores a la media en Alemania y la alta complejidad de la organización, con demasiados niveles jerárquicos y una delegación de responsabilidades de liderazgo excesivamente limitada.

"Con el programa de mejora del rendimiento anunciado hoy, queremos demostrar que, a pesar del difícil entorno operativo, es posible y sensato desarrollar y fabricar en Alemania y Europa de forma competitiva y rentable a largo plazo", ha subrayado el consejero delegado de Schaeffler, Klaus Rosenfeld.

Al igual que en programas anteriores, las medidas previstas se implementarán "de la manera más socialmente responsable posible y en estrecho diálogo con los representantes de los trabajadores y los comités de empresa en los centros afectados", según ha explicado la firma, que prevé su implementación principalmente para 2027 y 2028.

MANTIENE LOS INGRESOS ESTABLES HASTA SEPTIEMBRE

En este contexto, Schaeffler ha publicado también este martes sus cifras financieras hasta septiembre, con unos ingresos de 17.481 millones de euros, lo que supone una facturación muy similar a la del mismo periodo del año anterior (apenas una caída del 1,1% interanual).

"El Grupo Schaeffler ha obtenido resultados sólidos en un entorno de mercado complejo durante los primeros nueve meses del año. Como empresa de tecnología de movimiento con una amplia presencia, nuestra cartera diversificada nos ha permitido compensar, al menos parcialmente, la difícil situación del negocio de equipos originales para la industria automotriz mediante el crecimiento en otras áreas", ha destacado el consejero delegado.

Si bien los ingresos se mantuvieron prácticamente estables en comparación con el año anterior en las regiones de Europa (-0,4%) y América (+0,5%) a tipo de cambio constante, la región de Asia/Pacífico incrementó sus ingresos en un 7,3%. Mientras, la facturación en China cayó un 7,9% interanual.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) antes de partidas extraordinarias del periodo analizado aumentó un 6,5% con respecto al año anterior, situándose en 794 millones de euros, mientras que el margen Ebit antes de partidas extraordinarias fue del 4,5%.

A su vez, el consejo de administración ha reconfirmado las previsiones para todo el año 2026, con una estimación de ingresos de entre 22.500 y 24.500 millones de euros para todo el ejercicio y un margen Ebit de entre el 3,5% y el 5,5%.