Seat añade los colores Rojo Liminal y Amarillo Hypnotic a los modelos Ibiza y Arona

El Seat Ibiza con el color Amarillo Hypnotic - SEAT

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seat ha añadido los colores Rojo Liminal y Amarillo Hypnotic a los modelos Ibiza y Arona, que se unen al Onirik Lake, que ya estaba disponible, informa en un comunicado este martes.

La marca ha explicado que los tres tonos "ofrecen una imagen vibrante y juvenil" y que recuperan la tonalidad amarilla clásica del Seat Ibiza.

Por otro lado, el modelo Arona permite elegir una combinación bicolor, con el techo en contraste en color negro o el nuevo Gris Manhattan.

Seat ha añadido que los dos modelos también incorporan mejoras en seguridad, confort y tecnología de serie, y que todos los acabados incorporan el asistente de luces automáticas o un avanzado sistema de detección de fatiga con observación activa, entre otras mejoras.

"Estos nuevos tonos reflejan la evolución del lenguaje de diseño de Seat, centrándose en la personalización y en crear un fuerte vínculo emocional con los usuarios", ha añadido la empresa.