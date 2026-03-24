Seat añade los colores Rojo Liminal y Amarillo Hypnotic a los modelos Ibiza y Arona

El Seat Ibiza con el color Amarillo Hypnotic - SEAT
BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Seat ha añadido los colores Rojo Liminal y Amarillo Hypnotic a los modelos Ibiza y Arona, que se unen al Onirik Lake, que ya estaba disponible, informa en un comunicado este martes.
La marca ha explicado que los tres tonos "ofrecen una imagen vibrante y juvenil" y que recuperan la tonalidad amarilla clásica del Seat Ibiza.
Por otro lado, el modelo Arona permite elegir una combinación bicolor, con el techo en contraste en color negro o el nuevo Gris Manhattan.
Seat ha añadido que los dos modelos también incorporan mejoras en seguridad, confort y tecnología de serie, y que todos los acabados incorporan el asistente de luces automáticas o un avanzado sistema de detección de fatiga con observación activa, entre otras mejoras.
"Estos nuevos tonos reflejan la evolución del lenguaje de diseño de Seat, centrándose en la personalización y en crear un fuerte vínculo emocional con los usuarios", ha añadido la empresa.