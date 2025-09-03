El sector de las autocaravanas y campers sufre una caída de las matriculaciones en agosto pese al boom veraniego

Sube el mercado de ocasión

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas cayeron un 26,4% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta 312 unidades, con un sorprendente descenso de 112 registros, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Entre los dos tipos de vehículos de caravaning, el descenso es más acentuado en el sector del cámper, 104 unidades menos y dentro de esas unidades, 89 urban van menos, respecto a agosto del 2024, lo que supone un retroceso interanual del 38% y del 49%, respectivamente.

De su lado, las autocaravanas han tenido un mejor comportamiento, con tan solo 8 unidades menos que en el mismo mes del año anterior, hasta 148 unidades, lo que equivale a un 5,1% menos.

Por el contrario, las matriculaciones de caravanas experimentan una subida de un 11%, pasando de 45 en agosto de 2024 a 50 unidades el mes pasado.

Asimismo, también se ha incrementado ligeramente el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers, con una subida del 1,6% (de 1.540 a 1.565). Sin embargo, las caravanas de ocasión han retrocedido levemente, pasando de 470 a 458.