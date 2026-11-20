MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha advertido a los conductores y usuarios de posibles complicaciones en la prestación de los servicios de asistencia y rescate en carretera durante la jornada de huelga de conductores de transporte convocada por UGT y CCOO para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

Aunque las organizaciones sindicales convocantes tienen una implantación limitada en buena parte de las empresas del sector, la Alianza considera necesario advertir de que cualquier reducción de la disponibilidad de conductores y vehículos puede repercutir directamente en los tiempos de respuesta y en la capacidad de atender las incidencias que se produzcan en las carreteras españolas.

"El problema es, además, estructural, toda vez que el auxilio en carretera carece de un reconocimiento específico como servicio esencial de la comunidad y se encuentra encuadrado en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, sin que exista un régimen sectorial específico que garantice una cobertura mínima de los servicios de auxilio durante las jornadas de huelga", ha explicado la Alianza en un comunicado.

La organización recuerda que las grúas de auxilio desempeñan una función directamente vinculada a la seguridad vial, retirando vehículos accidentados o averiados, despejando las vías y evitando riesgos adicionales para los conductores y el resto de los usuarios.

"Resulta paradójico que una actividad tan directamente relacionada con la seguridad vial y la protección de los conductores no tenga un reconocimiento específico que permita garantizar una cobertura mínima cuando se producen situaciones de esta naturaleza. Los usuarios deben saber que pueden encontrarse con mayores tiempos de espera o dificultades para recibir asistencia", ha explicado el portavoz de la Alianza, Xavier Martí.

Así, pide comprensión a los ciudadanos, así como a las compañías aseguradoras, plataformas y empresas de asistencia, y recomienda a los conductores extremar las precauciones y anticipar, en la medida de lo posible, sus desplazamientos.