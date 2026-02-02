El sector de la moto y los vehículos ligeros comienza el 2026 con 17.540 matriculaciones, un 14% más

Archivo - El sector de la moto y los vehículos ligeros comienza el 2026 con 17.540 matriculaciones, un 13,9% más. - ANESDOR - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el mes de enero con un total de 17.540 unidades matriculadas, lo que supone un crecimiento 13,9% respecto a 2025, según las cifras divulgadas este lunes por Anesdor.

En enero los triciclos, los microcoches y microvans, junto con los 'utility' y 'powersport', registraron datos positivos. Al contrario que los 'scooters' y ciclomotores, que obtuvieron unos datos más negativos.

Este comportamiento "dispar" se debe al 'Efecto Euro5+', operativo desde el 1 de enero de 2025, que obligó a realizar automatriculaciones en diciembre de 2024. En este contexto, los datos de enero de 2025, comparados en este estudio, fueron "inusualmente" bajos, según explica Anesdor.

Por mercados, las matriculaciones de 'scooters' cayeron en enero un 2,1% (hasta 7.346 unidades); y las motocicletas cerraron enero en positivo, empujadas por el efecto 'Euro5+', con un total de 8.274 registros (un 39,2% más). Respecto a los canales de venta , el particular creció un 40,2% (7.418 unidades); el de empresas, un 14,3% (808 unidades); y el alquiler registró 48 matriculaciones.

Con respecto al ciclomotor, el mercado se cerró con una caída del 14,9%, con un total de 883 unidades. Sin embargo, por tipo de uso, el ciclomotor moto 45 km/h creció un 9,5% (347 unidades); mientras que el ciclomotor scooter 45 km/h cayó un 25,7% (528 unidades).

Respecto al resto de vehículos de categoría L, los triciclos cerraron el primer mes del año con datos positivos, con un crecimiento del 47,1% (206 unidades). También fueron positivos los datos de microcoche y microvan, con un crecimiento del 15,7% (302 unidades); y de 'utility' y 'powersports', con un incremento del 23,9% (529 unidades).

En cuanto al mercado eléctrico, las matriculaciones cayeron un 37,2% en enero 2026. Sólo las motocicletas y los microcoches y microvan crecieron hasta las 92 y 158 unidades (22,5%), respectivamente.

Para el secretario general de Anesdor, José María Riaño, el cierre de enero de 2026 ha sido "atípico", ya que la estadística aún no se ha visto afectada por el efecto 'Euro5+'.

"No obstante, el conjunto del mercado sigue creciendo por encima del doble dígito, muestra de la tendencia sólida creciente de la moto y los vehículos ligeros", ha añadido.