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MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque automovilístico europeo mantiene prácticamente el mismo nivel de seguridad pese al envejecimiento del parque, con una tasa global de defectos graves que ha bajado 0,6 puntos porcentuales, hasta el 20,9%, según el Informe TÜV, publicado cada año por la Asociación TÜV.

En esta cifra se incluye un 0,05% de vehículos con defectos peligrosos, mientras que casi el 70% de los vehículos supera la inspección sin ningún defecto, lo que equivale a 6,4 millones de coches. La tasa de defectos leves se sitúa actualmente en el 12,4%.

El Mazda CX-60 vuelve a ser el ganador del ranking general, con una tasa media de defectos graves de solo el 2,3% a los tres años, con un kilometraje medio de 45.000 kilómetros. El segundo puesto es para el Mercedes GLA, con una tasa del 2,9 % y 43.000 kilómetros, mientras que el tercer puesto corresponde a otro Mazda, el MX-30 e-Skyactiv.

Muchos modelos eléctricos asequibles con antigüedad de cinco años figuran entre los 20 primeros del análisis, entre ellos el Renault Twingo. A los cinco años, suele tener una media de 34.000 kilómetros recorridos y presenta una tasa de defectos graves del 5,7%. También destacan otros modelos como el Fiat 500, que suele marcar 43.000 kilómetros y una tasa del 6,7%, y el Smart Fortwo EQ, de pequeñas dimensiones y baja tasa de defectos graves, con un 6,9% y 29.000 kilómetros.

En cuanto a los componentes sujetos a un mayor desgaste, el informe revela un panorama bastante uniforme, con componentes que causan problemas similares a los de los vehículos con motor de combustión. Históricamente, la iluminación ha sido el principal problema en todos los vehículos.

A los cinco años, el Peugeot 2008 suele presentar una tasa de defectos graves superior a la media, del 2,2%, en las luces de cruce. En el Twingo y el Fiat 500, la cifra se sitúa en 1,7%. Por su parte, el Mazda destaca positivamente en luces de cruce, con una tasa inferior a la media de solo el 0,5%.

Al igual que en 2025, el Tesla Model Y cierra la tabla, con una tasa de defectos graves del 18,5% y un kilometraje medio de 58.000 kilómetros. El penúltimo es el primer coche chino que aparece en la estadística, el MG MG4, con una tasa del 1 %, aunque con un kilometraje considerablemente inferior, de 37.000 kilómetros. Justo por delante se encuentra otro modelo estadounidense, el Tesla Model 3, con un 12,5% y 55.000 kilómetros.