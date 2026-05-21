Sernauto apoya a las empresas de componentes de automoción españolas en su expansión en Turquía

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) coordina la participación española en Automechanika Estambul 2026, feria internacional de referencia para la posventa de automoción en Turquía y la región euroasiática, que se celebra del 19 al 22 de mayo en el TÜYAP Fair Convention and Congress Center de Estambul (Turquía).

Sernauto, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, organiza el Pabellón Agrupado Español, integrado por destacadas empresas del sector como Ajusa, KW, Phira, Tecnodiesel Murcia, PCEX, Dolz, Alkar y AMC.

La presencia española en este certamen tiene el objetivo de promocionar los componentes 'Made in Spain' a nivel global y sus "señas de identidad", tales como la innovación, la capacidad tecnológica y la fuerte orientación al cliente, así como impulsar nuevas oportunidades comerciales en destinos estratégicos y afianzar las relaciones con operadores clave de la posventa internacional.

Sernauto acompaña a las empresas participantes en su proceso de expansión internacional ofreciéndoles un servicio llave en mano, para brindarles apoyo antes y durante la feria, y facilitarles así una participación eficaz y optimizada en el certamen.

Dada la relevancia de este encuentro, también se aprovecha para dar difusión a la plataforma digital 'Autoparts from Spain', una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la oferta de componentes fabricados en España y la capacidad exportadora de los proveedores de automoción españoles.

IMPORTANCIA DE TURQUÍA EN LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA INTERNACIONAL

En la pasada edición 2025, Automechanika Estambul reunió a más de 1.500 expositores de 40 países, ocupó 15 pabellones y atrajo a más de 57.000 visitantes profesionales procedentes de más de 152 países.

La creciente participación internacional, tanto entre expositores como visitantes, consolida el papel de Automechanika Estambul como plataforma clave de entrada en el mercado turco y los países de su entorno, conectando a los principales operadores de la posventa de automoción de Turquía, Eurasia, Oriente Medio, Norte de África y Europa del Este.

Cada vez más, el mercado turco se posiciona como un actor clave dentro de la industria internacional de automoción. Actualmente, Turquía cuenta con una capacidad de producción de 2 millones de vehículos, más de 500.000 empleados vinculados al sector, 17 plantas de producción de vehículos, más de 480 proveedores Tier 1 y más de 250 multinacionales con implantación productiva.

Además, el sector representa en torno al 13% de las exportaciones turcas y el 5,5 % del PIB nacional, lo que refuerza su relevancia como mercado prioritario para la cadena de valor de automoción.

"La participación de los fabricantes de equipos y componentes españoles en este evento pone de manifiesto el compromiso del sector español con la internacionalización, la innovación y la búsqueda continua de nuevas oportunidades de negocio en mercados estratégicos", destaca Sernauto.