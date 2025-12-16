Sernauto urge a la UE a crear una norma de contenido local que refuerce la industria de componentes

Parlamento Europeo - PARLAMENTO EUROPEO

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha reclamado a las autoridades europeas que pongan en marcha "cuanto antes" una norma de contenido local que garantice "que una parte significativa del valor añadido de la fabricación de este tipo de vehículos en Europa se quede en esta región".

En concreto, Sernauto considera que la Unión Europea debería establecer una política de contenido local situada en una horquilla del 70% al 80%, que se corresponde con el valor añadido que actualmente genera Europa en lo que a sistemas y tecnologías del vehículo se refiere, y en defensa de su diferenciación tecnológica.

Esta norma buscaría establecer criterios para que los fabricantes de vehículos extracomunitarios que lleguen a Europa cuenten con el ecosistema de proveedores instalado aquí, generando valor y transferencia de conocimiento, preservando el empleo cualificado y garantizando la continuidad de las capacidades industriales existentes.

Así es como la industria europea se instaló hace años en otras regiones y, en este sentido, se pide reciprocidad en el proceso que se vive actualmente.

"Una política de contenido local, formulada con rigor técnico, visión estratégica y coherencia europea, puede desempeñar un papel esencial en la preservación del empleo y el fortalecimiento de la cadena de suministro, que tanto está sufriendo en estos momentos", ha explicado Sernauto.

Para que este instrumento de "contenido local" cumpla realmente su función económica, Sernauto valora que debe basarse en una definición "rigurosa y coherente" con la realidad industrial europea. El valor añadido real generado en Europa integra actividades de diseño, ingeniería, fabricación, software y validación, así como la aportación de los distintos niveles de la cadena de suministro.

"España es el 2º fabricante de turismos en Europa y 9º a nivel mundial y en este momento está en juego este liderazgo. Contamos con un ecosistema de proveedores de automoción sólido, competitivo e innovador. Además, está prevista la instalación de cuatro gigafactorías de baterías en el país, lo que refuerza aún más nuestra destacada posición para la atracción de nuevos proyectos industriales extracomunitarios", ha argumentado Sernauto.

Además, Sernauto valora que esta medida contribuiría a reforzar la resiliencia de la cadena de suministro europea, reducir riesgos geoestratégicos, garantizar un terreno de juego equilibrado y consolidar mercados de referencia para tecnologías limpias fabricadas en Europa.

En palabras del presidente de Sernauto, Javier Pujol, "la automoción es la columna vertebral de la industria española". "Europa debe pasar de las declaraciones a las decisiones. No basta con hablar de competitividad; hay que dotarla de instrumentos y financiación. Sin industria, no hay transición ni soberanía y, además, se pone en riesgo la sociedad del bienestar que con tanto esfuerzo hemos construido en Europa", ha resumido.