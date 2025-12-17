Sernauto valora en positivo el plan de automoción de la UE pero cree que "no resuelve la situación"

Archivo - Sernauto - SERNAUTO - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha valorado de forma positiva el primer paso dado por la Comisión Europea con la aprobación del paquete de medidas para la automoción, "ya que marca un punto de inflexión al introducir mayor flexibilidad en el alcance de los objetivos de descarbonización en 2035", aunque ha indicado que "no resuelve la crítica situación que atraviesan los proveedores de automoción europeos"

El paquete normativo permite que los vehículos híbridos enchufables, los modelos con extensor de autonomía y con motor de combustión interna continúen presentes en el mercado más allá de 2035. Asimismo, ajusta el objetivo climático, que pasa de la neutralidad total de CO2 a una reducción del 90% para ese año. El 10% restante podrá cubrirse únicamente mediante mecanismos de compensación, como el uso de acero bajo en carbono, combustibles sintéticos o biocombustibles.

"En línea con las declaraciones de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA), esto representa un paso constructivo y está en línea con los objetivos climáticos de la UE, pero también es una solución compleja y potencialmente costosa, y que solo un subconjunto reducido de empresas se beneficiará del margen adicional", ha aclarado Sernauto.

Asimismo, Sernauto ha lamentado que el paquete de medidas no transmite claridad y certidumbre al consumidor europeo ni se refuerza el estímulo a la demanda que tanto se necesita para dinamizar el mercado.

"Las medidas propuestas y conocidas hasta el momento resultan complejas y no responden de forma suficiente a la magnitud de la crisis industrial que atraviesa la automoción europea, ni ofrece garantías claras para salvaguardar la competitividad, la producción y el empleo cualificado", ha subrayado en un comunicado.

Por otro lado, la patronal se ha referido al punto del contenido local europeo, que considera que "sin políticas sólidas de contenido local europeo", existe un riesgo real de pérdida de inversión y empleo a lo largo de toda la cadena de valor.

"Desde Sernauto trabajaremos activamente junto con Clepa en impulsar las medidas que necesita la industria de componentes en pro de la competitividad", ha resumido la patronal.