Shakira cambia Ferrari por Geely: la artista colombiana escoge el E2 como coche oficial de sus conciertos en Madrid - GEELY

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo", una de las más famosas letras de canción de Shakira, adquiere una nueva dimensión este otoño, con la elección de un nuevo coche por parte de la artista colombiana para sus conciertos en Madrid.

En concreto, durante Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante contará con Geely, recién aterrizada en España este año, como su coche oficial para su residencia europea, que tendrá lugar en el Iberdrola Music de la capital española entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Gracias al acuerdo alcanzado con Live Nation España, Geely Auto acompañará los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Además, Geely Auto dará a los fans la oportunidad de llevarse un Geely E2 a través de un sorteo que se desarrollará en el marco de la residencia.

Antes de cada concierto, Macondo Park se convertirá en el punto de encuentro de Geely Auto con los asistentes a los conciertos. Este espacio de actividades permitirá al público descubrir de cerca la marca y acercarse a su propuesta de movilidad de una manera diferente, en un entorno diseñado para disfrutar y compartir la experiencia previa al espectáculo.

En Macondo Park, Geely Auto exhibirá sus principales modelos: el Geely E5, un SUV 100% eléctrico que ofrece hasta 475 kilómetros de autonomía combinada (desde 37.490 euros al contado) y el Starray EM-i, un SUV híbrido enchufable que alcanza hasta 1.055 kilómetros de autonomía combinada y permite recorrer hasta 184 kilómetros en ciudad utilizando únicamente electricidad (desde 33.490 euros al contado en España).

Pero también podrá conocerse el nuevo Geely E2, un compacto 100% eléctrico de 4,13 metros de longitud, pensado para moverse con facilidad por entornos urbanos gracias a sus hasta 368 kilómetros y un precio desde 13.990 euros en su versión de entrada.

La colaboración entre Geely Auto y Shakira no se limitará a acompañar los doce conciertos, sino que llevará la experiencia de la gira a distintos puntos de Madrid y acercará el universo de la marca a más personas, convirtiendo la música, la movilidad y el entretenimiento en una "experiencia compartida".

Antes del inicio de la residencia europea, distintos Geely decorados para la ocasión recorrerán la ciudad anunciando el evento. Además, los más de 50 puntos de venta de Geely Auto en España se sumarán a este patrocinio con distintas activaciones para que sus clientes también puedan disfrutar de primera mano de la experiencia Shakira.