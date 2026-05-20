Los sindicatos convocan paros el día 22 e irán a la huelga indefinida en Renault si la empresa no vuelve a negociar

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que conforman la Comisión Negociadora del convenio colectivo de Renault España han convocado paros el viernes, 22 de mayo, para pedir a la empresa que vuelva a negociar con una nueva propuesta "más acorde" a las necesidades de los trabajadores e iniciará una huelga indefinida si no hay respuesta de la Dirección.

Así lo han decidido después de la reunión de todas las organizaciones que se encuentran en la citada Comisión para poner en común las propuestas trasladadas por la plantilla a las distintas secciones sindicales, que han celebrado días atrás asambleas para pulsar la opinión de los trabajadores tras el bloqueo de las negociaciones en la décima reunión para abordar el convenio, celebrada el 7 de mayo.

En ella, Renault dejó en suspenso la adjudicación de vehículos para las plantas españolas y presentó una oferta a la baja después de que los representantes de los trabajadores rechazaran una anterior al no alcanzar las expectativas de la plantilla, principalmente en materia salarial, de manera que se cerró sin acuerdo y sin fecha para volverse a sentar en la mesa de negociación.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales se han reunido este miércoles y han tomado la decisión de iniciar movilizaciones, la primera de las cuales será el día 22, cuando se llevarán a cabo paros a las puertas de las factorías de Valladolid y Palencia, la Refactory de Sevilla y el Centro de Trabajo de Madrid, según un comunicado de la Comisión recogida por Europa Press.

En Valladolid se han convocado de 13.00 a 14.00 para los trabajadores del turno de mañana, de 14.00 a 15.00 para el de tarde --misma hora que para los que trabajan de 7.00 a 15.00-- y de 22.00 a 23.00 horas para el turno de noche. En el caso de Palencia el horario será de 13.00 a 14.00 para todos los turnos y en Sevilla de 14.00 a 15.00 para el de mañana y de 15.00 a 16.00 para el de tarde. Por otro lado, en el centro de trabajo de Madrid se ha fijado un único horario de 13.00 a 14.00 horas.

El objetivo, han señalado los sindicatos, es que la Dirección de la empresa vuelva a la mesa de negociación con una nueva propuesta "más acorde a las necesidades de las personas trabajadoras de Renault".

En el caso de que no se obtenga respuesta, las organizaciones que forman parte de la Comisión Negociadora han advertido de que el martes día 26 de mayo iniciarán los trámites legales para la convocatoria de huelga indefinida.