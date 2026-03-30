Skoda adelanta detalles de su buque insignia eléctrico, Peaq, con más 600 km de autonomía y siete plazas - SKODA

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha adelantado los primeros detalles su nuevo buque insignia eléctrico, Peaq, que contará con más de 600 kilómetros de autonomía y hasta siete plazas, el cual estará disponible para la segunda parte del año 2026.

El modelo, derivado del prototipo Vision 7S y desarrollado sobre la plataforma MEB del Grupo Volkswagen en la planta de la compañía en Mladá Boleslav (República Checa), se posicionará como el vehículo más grande de la marca, con cerca de 4,9 metros de longitud, 1,7 metros de altura y una distancia entre ejes de 2,96 metros y desempeñará un papel clave en la estrategia de electrificación de la compañía, que prevé duplicar su oferta de modelos eléctricos en 2026.

En términos de motorización, los clientes podrán elegir entre tres variantes --60, 90 y 90x-- con potencias de entre 150 kW (204 CV) y 220 kW (300 CV). Las versiones superiores ofrecerán más de 600 kilómetros de autonomía y permitirán recargar la batería del 10% al 80% en menos de 30 minutos. Igualmente, la variante 60 alcanzará ese mismo nivel de carga a los 27 minutos, según expone la compañía.

CINCO O SIETE PLAZAS

Igualmente, el Peaq estará disponible en configuraciones de cinco y siete plazas. En la versión de cinco asientos ofrecerá una capacidad de maletero de hasta 1.010 litros, la mayor dentro del catálogo de la firma, mientras que la variante de siete plazas dispondrá de hasta 299 litros, además de un compartimento adicional delantero ('frunk').

El buque insignia eléctrico está equipado con faros Matrix LED de última generación, compuestos por 18 segmentos luminosos, que garantizan una visibilidad óptima en todo tipo de condiciones meteorológicas y entornos, sin deslumbrar al resto de usuarios de la vía.

La imagen exterior se completa con llantas de aleación de gran tamaño y diseño aerodinámico, disponibles en medidas de entre 19 y 21 pulgadas, así como con una paleta de diez colores de carrocería. En el diseño exterior, el modelo adoptará el nuevo lenguaje 'Modern Solid' de la marca, con elementos como el frontal iluminado 'Tech-Deck Face' y faros Matrix LED de última generación. También destacará por incorporar el mayor techo panorámico instalado hasta la fecha en un Skoda, con control dinámico de la entrada de luz.

Todas las configuraciones interiores incluyen de serie iluminación ambiental y un volante multifunción calefactado con el logotipo de skoda. De forma general, la gama equipa un volante de dos radios, mientras que la versión Sportline incorpora uno de tres radios con detección de manos fuera del volante y levas para el control de la frenada regenerativa. En total, este modelo contará con hasta cinco configuraciones de diseño interior.

En el apartado tecnológico, el nuevo SUV incorporará un sistema de infoentretenimiento basado en Android con pantalla central vertical de 13,6 pulgadas, una pantalla de 10 pulgadas para el conductor y acceso a aplicaciones como Spotify, YouTube o Google Maps. También incluirá una llave digital móvil y la posibilidad de equipar un sistema de visualización 'head-up display' con realidad aumentada.

Asimismo, el modelo integrará soluciones de carga bidireccional, tanto Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos, como Vehicle-to-Home (V2H), orientada a suministrar energía a viviendas o edificios.

El Peaq incorporará además un paquete opcional denominado 'Relax', que incluirá asientos con función de masaje, reposapiés y un sistema de bienestar integrado que ajusta iluminación, climatización y sonido. En este sentido, el vehículo contará por primera vez con un sistema de audio premium desarrollado en colaboración con Sonos.