Skoda adelanta las primeras imágenes del nuevo Peaq, su eléctrico de siete plazas que promete amplitud y confort

Boceto de interior del Skoda Peaq - SKODA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha desvelado este jueves los bocetos de diseño interior de su nuevo buque insignia eléctrico de siete plazas, el Skoda Peaq, que será oficialmente presentado el próximo 23 de junio en un evento de índole internacional en Francia, tras dar a conocer en las últimas semanas imágenes de su exterior.

Las ilustraciones muestran un habitáculo que combina un amplio espacio con una arquitectura depurada y ofrece una atmósfera tipo lounge, definida por materiales confortables y una interfaz de usuario intuitiva.

"Skoda sitúa al cliente en el centro, diseñando una experiencia de usuario fluida que conecta la usabilidad del interior físico de siete plazas con la experiencia digital que lo rodea, garantizando una interacción intuitiva y reduciendo la complejidad", ha afirmado el responsable de Diseño Interior de Skoda, Chan Park.

El amplio habitáculo, con una arquitectura clara y horizontal, refuerza la sensación de amplitud y se define "por la calma visual". Una pantalla central independiente y un cuadro de instrumentos digital compacto reducen la complejidad de la información, mientras que la consola central flotante refuerza una disposición limpia.

El nuevo Skoda Peaq eleva la dimensión del espacio interior a un nuevo nivel con un salpicadero rediseñado que incorpora por primera vez una pantalla vertical de infoentretenimiento. Los nuevos elementos de control físicos permiten una interacción intuitiva con los mandos de climatización, el ajuste del volumen y otras funciones básicas del vehículo.

Los reposabrazos ajustables ergonómicamente facilitan el uso de la pantalla vertical, mientras que los soportes magnéticos inalámbricos integrados garantizan una carga eficiente del smartphone.

Finalmente, el concepto Lodge combina superficies suaves de base textil con elementos táctiles robustos. "El interior del Peaq define un nuevo estándar para Skoda en términos de espacio, facilidad de uso y selección de materiales", resume la marca.