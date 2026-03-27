Archivo - Skoda anuncia su salida de China fruto del auge de las marcas nacionales en el país y la electrificación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Skoda, la marca de origen checo perteneciente al grupo Volkswagen, ha anunciado que dejará de comercializar sus modelos en China a mediados de 2026 ante el aumento de las marcas nacionales y la transición hacia la electrificación en el mercado chino.

"En un contexto marcado por la rápida transición del mercado chino hacia la electromovilidad, el entorno empresarial para los fabricantes internacionales en el país está experimentando cambios significativos. En los últimos meses, Skoda Auto ha llevado a cabo un análisis detallado de su futura estrategia de internacionalización, la posición de la marca en China y la posible orientación de sus actividades en la región", ha expresado la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

EXPANSIÓN DE SKODA EN LA INDIA Y EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Igualmente, la compañía checa ha anunciado que tras su salida de China, en los próximos meses, "a mediados de 2026" se centrará en "en reforzar su presencia especialmente en la India y en sudeste asiático".

La compañía duplicó en 2025 sus ventas en la India tras comercializar unos 70.600 vehículos (+96,1%), a la vez que registró crecimientos relevantes en mercados como Turquía, Marruecos y Egipto, además de entrar en Omán y Arabia Saudí.

El pasado año, la firma también comenzó la producción en Vietnam de los modelos Kushaq y Slavia, junto a su socio local Thanh Cong Group, para ganar más presencia en la región.

La marca con sede en Mlada Boleslav (República Checa) ha manifestado también que sus servicios posventa "seguirán prestándose de conformidad con los requisitos legales aplicables del mercado chino", por lo que su salida no será total y sí que ofrecerá un servicio sobre aquellos conductores que confiaron en la compañía en el pasado.

Skoda fue una de las primeras marcas europeas en introducirse en el mercado chino. En concreto, lo hizo en 2025 a través de una 'joint venture' con el grupo Saic Motor --ahora dueño de MG y también socio de Volkswagen--. Su primer modelo fabricado localmente fue el Octavia, en 2007, y la firma consolidó durante años una buena fórmula de ventas con una amplia oferta de coches bien equipados, con imagen europea y precios competitivos.

Incluso en el año 2018, la marca consolidó un total de 340.000 unidades, convirtiéndose en el mejor mercado de la checa en aquel momento, mientras que en 2025 la compañía apenas selló 15.000 operaciones.