Skoda aumenta un 8,8% sus ventas en España en el primer semestre y prevé cerrar un 2026 de récord

Archivo - Skoda aumenta un 8,8% sus ventas en España en el primer semestre un prevé cerrar un 2026 de récord - IVOHERCIK.COM - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha matriculado un total 23.903 vehículos en España durante el primer semestre de 2026, un 8,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía este miércoles.

Con este resultado, la marca checa roza las 24.000 unidades vendidas entre enero y junio y confía en cerrar el ejercicio con un nuevo máximo histórico de matriculaciones en el mercado español (el año pasado consiguió su tercer récord de ventas consecutivo superando las 42.300 matriculaciones).

"Estoy convencido de que este año conseguiremos un máximo histórico de ventas en España, también en el segmento de coches eléctricos, donde nuestro nuevo Epiq, el primer Skoda fabricado en España, tiene todas las virtudes para convertirse en un superventas", ha afirmado el director general de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga.

Además, ha destacado la evolución de la compañía en Europa, donde finalizó el primer semestre como la segunda marca más vendida, con cerca de 371.000 matriculaciones, un crecimiento del 11% y una cuota de mercado del 6,3%.

Por canales, Skoda registró un incremento del 15% en las ventas a particulares durante los seis primeros meses del año, mientras que las matriculaciones en el canal de empresas crecieron un 8%.

En cuanto a la evolución de su gama, el Skoda Elroq se situó entre los diez coches eléctricos más vendidos en España tras incrementar un 245% sus entregas respecto al primer semestre de 2025, hasta alcanzar las 1.340 matriculaciones. Asimismo, el Enyaq, también 100% eléctrico, aumentó sus ventas un 71,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la gama de modelos con motor de combustión, el Fabia y el Kamiq registraron conjuntamente cerca de 13.000 matriculaciones hasta el mes de junio, consolidándose como dos de los principales impulsores del crecimiento de la marca.