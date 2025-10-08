Skoda celebra 130 años de historia como tercera marca en Europa con 542.779 ventas hasta septiembre

La marca checa está apostando por la electrificación con modelos disponibles desde 26.550 euros

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha celebrado sus 130 años de historia siendo la tercera marca en la Unión Europa con más ventas hasta el mes de agosto (últimos datos de la patronal europea de fabricantes ACEA), tan solo por detrás de su matriz Volkswagen y de Toyota con 542.779 matriculaciones (un 10,6% más que hace un año).

En España, la marca acumula 31.489 ventas hasta el mes de septiembre (datos de Anfac), con un crecimiento del 22,75% gracias a que en el último mes la compañía de origen checo se coló en el último escalón del 'top 10' de firmas más populares en el país con 3.361 operaciones (+20,5%). La compañía tiene como objetivo lograr superar las 40.000 unidades en todo 2025.

Actualmente, la marca checa comercializa un total de 13 modelos en España, con cuatro versiones electrificadas por medio las nuevas alternativas eléctricas RS de Elroq y Enyaq y de los híbridos enchufables Superb y Kodiaq.

SKODA ELROQ

El Skoda Elroq RS, la versión más deportiva de este modelo, desarrolla en su última actualización una potencia total de 250 kW gracias a sus motores en el eje delantero y trasero que proporcionan tracción total. El coche acelera de 0 a 100km/h en 5,4 segundos, lo que le convierte en "el modelo de producción de Skoda con mayor aceleración hasta la fecha", con una velocidad máxima de 180 km/h.

La batería de alto voltaje tiene una capacidad de 84 kWh (79 kWh netos), lo que permite una autonomía eléctrica máxima de más de 550 kilómetros en el ciclo WLTP. Las velocidades de carga de hasta 185 kW en estaciones de carga rápida de CC permiten recargar la batería del 10 al 80 por ciento en unos 26 minutos. La carga de CA a 11 kW lleva la batería del 0 al 100 por ciento en ocho horas.

Aunque esta versión parte desde los 42.850 euros al contado, su edición de acceso a este SUV tiene una oferta actual desde 26.550 euros con un motor de 125 kW (170 CV) con una batería de 52 kwh netos sin ayudas de la marca ni descuentos gubernamentales en su acabado base. No obstante, está disponible en su edición de 150 kW (204 CV) de potencia desde 30.350 euros --batería de 59 kwh-- y desde 35.250 euros para la gama 210 kW (286 CV) con batería de 77 kwh.

SKODA ENYAQ

Los nuevos Enyaq RS y Enyaq Coupé son los modelos de serie con "mayor velocidad de carga y aceleración de Skoda junto al Elroq RS". De igual manera, este modelo tiene tracción total y una potencia de 250 kW (340 CV) acelerando de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

También su batería de alto voltaje se puede cargar a una potencia de hasta 185 kW. La recarga de la batería de alto voltaje con una capacidad de 84 kWh (79 kWh netos) del 10 al 80% solo tarda 26 minutos en una estación de carga rápida de CC. La carga en corriente alterna hasta un máximo de 11 kW tarda de 0 al 100% un total de 8 horas y media. Su autonomía es 550 km en ciclo combinado.

Su versión de tope de gama RS tiene un precio al contado desde 45.250 euros, mientras que su acabado inicial con batería de 63 kwh y 150 kW (204 CV) de potencia parte de 36.200 euros sin ayudas. Su gama intermedia de 250 kw (340 CV de potencia) comienza desde 38.600 euros.

SKODA SUPERB

La cuarta generación del Superb incorpora ahora un sistema de propulsión híbrido enchufable que combina un motor eléctrico 1.5 TSI con un motor eléctrico que imprimen una potencia combinada de 150 kW (204 CV). Su batería tiene una capacidad de 25,7 kWh.

Se puede recargar completamente de 0 a 100% en 2,5 horas utilizando un punto de carga doméstica de carga máxima de 11 kW. Para una carga más rápida, la batería admite una carga rápida de CC de hasta 50 kW, lo que le permite cargarse del 10% al 80% en 26 minutos. Durante la conducción, la batería se recarga continuamente mediante el frenado regenerativo. Su autonomía eléctrica es de hasta 137 kilómetros, llegando a los 1.000 km totales.

En el lado de los precios, el Skoda Superb tiene un precio inicial de mercado de 42.200 euros en el acabado 'Selection' hasta llegar a los 48.100 euros en su acabado máximo 'L&K'.

SKODA KODIAQ

Por otro lado, el último modelo de Skoda electrificado es Kodiaq que también cuenta con una doble motorización gasolina 1.5 TSI e 110 kW (150 CV) que, junto con un motor eléctrico, ofrece una potencia de sistema de 150 kW (204 CV), transmitida a las ruedas delanteras a través de un cambio DSG de 6 velocidades.

Este modelo cuenta con la misma batería eléctrica de 25,7 kWh que permiten una autonomía eléctrica máxima de 120 kilómetros. La batería puede cargarse del 10% al 80% en 2,5 horas, con una potencia máxima de carga de 11 kW con 'wallbox' domésticos. Para la carga fuera de casa, la velocidad máxima es de 50 kW, tardando 25 minutos en completar el 80% de la energía.

El Skoda Kodiaq tiene un precio de partida desde 38.800 euros en su edición más baja 'Selection', mientras que sus acabados 'Plus' y 'Sportline' arrancan desde 40.650 y 43.000 euros, respectivamente.