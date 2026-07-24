Archivo - Skoda eleva un 6,3% su beneficio operativo hasta junio y mantiene el segundo puesto en ventas en Europa - SKODA - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto obtuvo un beneficio operativo de 1.366 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras reportadas por la compañía del grupo Volkswagen este viernes.

A su vez, los ingresos de la firma checa aumentaron también un 6,3%, hasta los 16.015 millones de euros, impulsados por "el crecimiento de las ventas, la disciplina de costes y las sinergias dentro del Grupo Volkswagen", ha expresado la sociedad.

"Nuestros resultados del primer semestre demuestran de forma contundente que Skoda Auto está cumpliendo con lo que realmente importa: productos que conectan con los clientes, un crecimiento sostenible y una sólida rentabilidad. Hemos aumentado nuestra cuota de mercado en Europa, hemos seguido creciendo a nivel mundial y hemos mejorado aún más nuestros resultados financieros en un entorno exigente", ha subrayado el consejero delegado de Skoda, Klaus Zellmer.

El fabricante checo mantuvo además un margen sobre ventas del 8,5%, el mismo nivel registrado un año antes, mientras que el flujo de caja neto creció un 14,3%, hasta los 1.660 millones de euros.

Entre enero y junio, la compañía entregó 555.700 vehículos en todo el mundo, un 9,1% más que en el primer semestre de 2025, lo que le permitió consolidarse como la segunda marca automovilística más vendida en Europa (UE-27+4), posición que ya ocupaba tras el primer trimestre del año.

El crecimiento estuvo apoyado por el aumento de la demanda de modelos electrificados. Las entregas de vehículos 100% eléctricos crecieron un 48,3%, hasta un récord de 108.200 unidades, mientras que los híbridos enchufables aumentaron un 11,8%, hasta las 24.100 unidades.

En conjunto, Skoda entregó 132.300 vehículos electrificados en los primeros seis meses y, en Europa, estos modelos representaron el 27,7% de todas sus ventas, de forma que más de uno de cada cuatro vehículos comercializados por la marca fue enchufable.

Dentro de la gama eléctrica, el Elroq se situó como el tercer coche eléctrico más vendido de Europa y alcanzó las 59.900 entregas, mientras que el Enyaq sumó 48.300 unidades. Gracias a ambos modelos, Skoda se convirtió en la cuarta marca de vehículos eléctricos de batería (BEV) más vendida del continente.

ALEMANIA, PRINCIPAL MERCADO PARA LA MARCA

Por mercados, Alemania volvió a ser el principal destino comercial de la marca, con un récord de 120.400 entregas, un 19,6% más que un año antes. También registró incrementos en República Checa (+6,9%), Reino Unido (+6,6%), India (+7,4%), Polonia (+14,2%) y España (+9,5%), además de avances en Francia, Italia y Austria.

En cuanto a los modelos, el Octavia continuó siendo el vehículo más vendido de la firma, con 96.500 unidades, seguido del Kodiaq (74.600), Kamiq (65.400), Fabia (61.900) y Elroq (59.900), este último con un crecimiento del 74,8% respecto al primer semestre del año anterior.

Por último, durante el semestre, el fabricante amplió además su oferta eléctrica con la incorporación de los nuevos Epiq y Peaq, que duplican su gama de vehículos eléctricos.

El Epiq inició su producción en la planta de Volkswagen Navarra, en Pamplona, mientras que la reorganización industrial permitirá fabricar el futuro Peaq en la planta de Mladá Boleslav. Ambos modelos acumulan ya más de 30.000 pedidos, según ha destacado la compañía.