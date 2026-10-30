Skoda eleva su beneficio operativo un 7,43% hasta septiembre por un mayor volumen de ventas

Archivo - Logo del nuevo todocamino eléctrico de Skoda, Enyaq. - SKODA - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha elevado su beneficio operativo un 7,43% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025, hasta 1.923 millones de euros.

La firma checa ha explicado que ha superado el nivel de beneficio operativo registrado el ejercicio previo gracias a factores relacionados con el volumen de ventas, así como a los efectos positivos del programa de optimización de costes.

Los ingresos por ventas aumentaron un 3,5%, hasta alcanzar los 23.100 millones de euros. Skoda vendió un total de 899.000 vehículos en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un incremento interanual del 3,4%.

Los modelos totalmente eléctricos Elroq y Enyaq registraron un mayor número de unidades vendidas, al igual que el Kodiaq. Además, se lanzaron al mercado los modelos totalmente eléctricos Epiq y Peaq.

EL GRUPO 'CORE' RECORTA SU BENEFICIO OPERATIVO UN 8,32%

Skoda ha elevado su beneficio operativo en este periodo, frente a otras firmas del grupo 'core' de marcas del Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat/Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales), fruto de un impulso en la venta de sus vehículos.

Así, en total, el grupo 'core' ha registrado un beneficio operativo de 4.326 millones de euros, una cifra inferior en un 8,32% a la de los nueve primeros meses del año anterior, con una cifra similar de unidades vendidas y de facturación.

Los ingresos por ventas fueron apenas un 0,5% inferiores a los del año anterior. El descenso de Volkswagen Turismos se vio compensado casi por completo por un aumento significativo de los ingresos por ventas de Skoda.

El desempeño operativo se vio también afectado por un mayor deterioro de las condiciones del mercado. La intensificación de la competencia, el aumento del gasto en incentivos de ventas y los efectos negativos de la combinación de productos ejercieron presión sobre el margen operativo en todo el grupo de marcas.

Además, los resultados financieros de los primeros nueve meses de 2026 se vieron afectados negativamente por partidas extraordinarias importantes, en particular los gastos de reestructuración, y la interrupción de la producción del ID.4 en Chattanooga (Estados Unidos), que ya se ha llevado a cabo.

"El entorno de mercado sigue siendo extremadamente complejo, y factores extraordinarios están afectando nuestros resultados. Estamos mejorando nuestra estructura de costes y optimizando el capital circulante, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de disciplina en las inversiones", ha apuntado el director financiero de la marca Volkswagen, David Powels.