Skoda eleva su producción en 2025 por encima de un millón de vehículos, un 15% más que en 2024

Archivo - Una fábrica de Skoda - SKODA - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Skoda fabricó más de 1,06 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, lo que supone un aumento interanual del 15%, con la planta en Mladá Boleslav (República Checa) como el principal centro de producción de la firma, de donde salieron el 56% de los modelos ensamblados.

En concreto, la firma fabricó 605.600 vehículos en Mladá Boleslav, un 4,9% más, entre los que se incluyen las gamas Fabia, Scala, Octavia y Kamiq, además de los modelos totalmente eléctricos Enyaq, Enyaq Coupé y Elroq.

En Kvasiny, también en República Checa, se fabricaron 301.500 vehículos Skoda (frente a los 248.000 de 2024). La planta ensambla unidades del Skoda Octavia, el Karoq y el Kodiaq. Debido a la gran demanda mundial del SUV Kodiaq, la producción de este modelo se amplió a una segunda línea.

Además, el fabricante de automóviles construyó más de 329.000 sistemas de baterías para vehículos eléctricos e híbridos enchufables Skoda, así como para otros modelos del Grupo Volkswagen, junto con más de 1.030.000 transmisiones y más de 500.000 motores.

"La ampliación de nuestra capacidad de producción en 2024 ha dado sus frutos durante el último año. Por primera vez en seis años, hemos superado el hito de 1.000.000 de vehículos Skoda producidos. Se trata de un logro extraordinario", ha destacado el responsable de Producción y Logística de Skoda, Andreas Dick.

A nivel internacional, en Eslovaquia, el Skoda Superb se fabrica en la planta del Grupo Volkswagen en Bratislava, con una producción de 69.500 vehículos (que era de 54.500 en 2024).

En China, la gama de vehículos de Skoda fabricados en Changsha, Ningbo y Nanjing comprendía los modelos Octavia, Kamiq, Kamiq GT, Karoq, Kodiaq, Kodiaq GT y Superb. La producción total alcanzó los 12.100 vehículos (algo menos que en 2024, cuando fueron 12.500 unidades).