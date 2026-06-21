Skoda Elroq: hasta 570 km de autonomía, carga ultrarrápida y nuevo diseño para conquistar la ciudad y las escapadas

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MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Skoda refuerza su oferta de modelos electrificados con el Elroq, un SUV compacto que se posiciona como la alternativa eléctrica al Karoq, un nuevo modelo que combina unas dimensiones exteriores contenidas con un interior espacioso, y que ofrece hasta 570 kilómetros de autonomía, por un precio en torno a los 33.000 euros, una cifra que en muchos mercados se sitúa cerca de la de sus equivalentes con motor de combustión.

Pensado para quienes alternan la vida urbana con las escapadas de ocio, el Elroq destaca por su versatilidad gracias a sus dimensiones compactas, su amplio espacio interior, su manejo preciso y su reducido radio de giro, características que facilitan tanto la conducción en ciudad como los desplazamientos por carreteras secundarias o entornos alejados de los caminos más transitados.

El modelo estrena además el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, convirtiéndose en el primer vehículo de la marca en adoptarlo. Su exterior se caracteriza por líneas limpias y una silueta distintiva, con el nuevo Tech-Deck Face en negro brillante sustituyendo a la tradicional parrilla de Skoda. El frontal incorpora también un robusto paragolpes con inserción Unique Dark Chrome y una reinterpretación de los característicos faros de "cuatro ojos" de los SUV de la marca. Asimismo, es el primer Skoda que luce la inscripción 'Skoda' tanto en el capó como en el volante.

La aerodinámica ha sido otro de los aspectos trabajados por la firma checa. El Elroq presenta un coeficiente de resistencia de tan solo 0,26 gracias a diferentes soluciones de diseño que contribuyen a mejorar la eficiencia y permiten alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

En el interior, el SUV eléctrico apuesta por un diseño limpio y funcional, con materiales sostenibles e innovadores, un elevado nivel de conectividad y uno de los maleteros más amplios de su categoría. La capacidad de carga alcanza los 470 litros y puede ampliarse hasta 1.580 litros con los asientos traseros abatidos.

Entre los elementos destacados figura una pantalla de infoentretenimiento de 13 pulgadas de serie con una nueva interfaz de usuario más intuitiva y una estructura de menús simplificada.

El sistema permite configurar hasta cinco accesos directos para funciones del vehículo y cuatro para aplicaciones, además de incorporar mejoras en la navegación, el control de la climatización y nuevas opciones favoritas para el precalentamiento de la batería, el asistente inteligente de velocidad o la calefacción. También desaparece la autenticación inicial del usuario, realizándose el inicio de sesión de forma automática.

La practicidad se refuerza con nuevas soluciones Simply Clever, entre ellas compartimentos que suman 48 litros adicionales de almacenamiento y una red específica para guardar el cable de carga bajo la bandeja trasera.

A ello se añade una amplia oferta de sistemas de asistencia a la conducción y seguridad, con hasta nueve airbags y tecnologías destinadas a mejorar tanto la seguridad activa como la pasiva.

TRES TAMAÑOS DE BATERÍAS

El Elroq estará disponible con tres tamaños de batería y distintas configuraciones mecánicas. La gama arranca con el Elroq 50, de 125 kW de potencia, mientras que el Elroq 85x incorpora un segundo motor en el eje delantero para ofrecer tracción total. La versión Elroq 85 alcanza una autonomía máxima superior a los 570 kilómetros en ciclo WLTP.

La carga rápida es otro de sus argumentos. Las versiones equipadas con la batería de 82 kWh admiten potencias de hasta 175 kW en corriente continua, lo que permite recargar del 10% al 80% en aproximadamente 28 minutos.

Las variantes Elroq 50 y Elroq 60, con tracción trasera, pueden completar esa misma operación en 25 minutos o menos. Skoda destaca además la optimización de la función de precalentamiento de la batería, que mejora tanto la eficiencia como los tiempos de recarga.

El equipamiento de serie incluye elementos como la cámara de visión trasera, Side Assist, Crew Protect Assist, el sistema de infoentretenimiento de 13 pulgadas y SmartLink, reforzando una propuesta que combina autonomía, tecnología, espacio y practicidad para el día a día.