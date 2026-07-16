Archivo - Skoda fabrica la unidad un millón del Karoq en República Checa - SKODA - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto ha anunciado que ha conseguido fabricar la unidad un millón del Karoq en la planta de Kvasiny (República Checa), consiguiendo esta cifra nueve años después de iniciarse su producción en el año 2017.

El vehículo que marca este hito es un Karoq 1.5 TSI de 150 CV de potencia en color gris grafito, en una planta donde también se producen el Octavia y el Kodiaq y que cuenta con una capacidad de producción anual superior a 300.000 vehículos. Está previsto que el sucesor del modelo se presente entre finales de 2027 y principios de 2028.

Lanzado en 2017 como el tercer modelo SUV de Skoda en el año 2017, este modelo está disponible actualmente en alrededor de 60 mercados de todo el mundo. Los clientes pueden elegir entre los motores de gasolina 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI y 2.0 TSI, además de un diésel 2.0 TDI, con potencias comprendidas entre 115 y 190 CV de potencia y la posibilidad de optar por tracción delantera o total.

Skoda ofrece actualmente 14 gamas de modelos, nueve de ellas SUV, y el Karoq es el tercer modelo más popular de la gama SUV de la marca. Tras su actualización, realizada cuatro años después de su lanzamiento, el Karoq continúa destaca por su interior espacioso y versátil, así como un amplio equipamiento desde la versión de serie.