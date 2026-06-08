Skoda inicia en Navarra la producción del Epiq, su modelo accesible para asaltar el mercado eléctrico - KODA AUTO

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto ha iniciado la producción en serie del nuevo Epiq en la planta de Volkswagen Navarra, un modelo que se convierte en el primer vehículo de la marca checa fabricado en España y en una de las piezas clave de su estrategia para ampliar su oferta eléctrica en Europa.

"El inicio de la producción del nuevo Skoda Epiq es un momento histórico. Con el impulso de Brand Group Core a nuestras espaldas, estamos haciendo que la conducción totalmente eléctrica sea más accesible que nunca: una excelente relación calidad-precio, diseñado para la vida real y listo para dar la bienvenida a nuevos clientes, incluidos aquellos que buscan algo un paso por delante", ha afirmado el consejero delegado de Skoda Auto, Klaus Zellmer.

El directivo recordó además que los modelos eléctricos Enyaq y Elroq han registrado cifras récord de ventas en Europa, lo que demuestra, a su juicio, que la electrificación puede ser "inspiradora y accesible" al mismo tiempo.

PRIMER SKODA FABRICADO EN ESPAÑA Y DESDE 22.800 EUROS

El Epiq es también el segundo modelo de la actual gama europea de Skoda que se produce fuera de la República Checa, después del Superb, y el primero que sale de una planta española. Junto al futuro Skoda Peaq, el nuevo Epiq tiene como objetivo ser uno de los pilares de la ofensiva eléctrica de la marca, que prevé duplicar su gama de modelos totalmente eléctricos a lo largo de 2026.

El Skoda Epiq se posiciona como el modelo eléctrico más asequible de la marca, con un precio de partida de 22.800 euros en el mercado español.

El vehículo es también el primero de la firma desarrollado sobre la nueva plataforma MEB+ (la misma del Cupra Raval o del ID. Polo, que se desarrolan en Martorell y que pronto compartirá el ID. Cross, que también se producirá en Navarra) y el primer modelo que incorpora de forma integral el nuevo lenguaje de diseño 'Modern Solid'.

Con unas dimensiones compactas y un habitáculo diseñado para maximizar el espacio interior, el Epiq estará disponible con diferentes configuraciones de batería y versiones de potencia comprendidas entre los 85 y los 155 kW (115-210 CV).

Asimismo, ofrecerá una autonomía máxima cercana a los 440 kilómetros y contará con sistemas avanzados de asistencia a la conducción y seguridad habitualmente reservados a segmentos superiores.

Para el responsable de producción y logística de la compañía, Andreas Dick, esta decisión evidencia la capacidad de adaptación de la red industrial del Grupo Volkswagen.

"El Epiq es el primer modelo de Skoda que se fabrica en España. Este paso pone de relieve la solidez y la adaptabilidad de nuestra red de producción. Al equilibrar de forma eficiente la capacidad en todo el Grupo Volkswagen, podemos respaldar el aumento de la producción de modelos eléctricos clave, al tiempo que mantenemos una alta calidad de producción y unos costes competitivos, todo lo cual beneficia directamente a nuestros clientes", ha sostenido.

NAVARRA SE CONSOLIDA COMO CENTRO ESTRATÉGICO DEL GRUPO

La planta de Volkswagen Navarra, ubicada en las proximidades de Pamplona, se consolida así como una de las instalaciones estratégicas para la electrificación del grupo alemán en Europa.

La factoría, que forma parte del grupo alemán desde 1984, ha producido más de diez millones de vehículos y cuenta actualmente con una plantilla cercana a los 5.000 trabajadores.

En sus líneas de montaje se fabrican más de 1.400 vehículos diarios. Hasta ahora, la instalación estaba centrada en la producción de modelos de combustión como el Volkswagen Taigo y el T-Cross. Con la llegada del Epiq y, posteriormente, del Volkswagen ID. Cross, la planta ampliará su actividad a la fabricación de vehículos eléctricos.

Además, Navarra compartirá con la planta de Mladá Boleslav, principal centro productivo de Skoda, la capacidad de ensamblar en una misma línea vehículos eléctricos y de combustión, una característica que aporta mayor flexibilidad industrial para adaptarse a la evolución de la demanda.