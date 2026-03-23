Skoda mejora el one-pedal, infoentretenimiento y seguridad en los modelos eléctricos Elroq y Enyaq

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha presentado actualizaciones de cara a mediados de este año para sus modelos eléctricos Elroq y Enyaq, con novedades en los sistemas de almacenamiento, infoentretenimiento y tecnología, así como la mejora de la conducción one-pedal.

Las novedades incorporadas en los modelos Elroq y Enyaq de este año incluyen un 'frunk' o maletero delantero de 21 litros bajo el capó, que contará con amortiguadores hidráulicos para facilitar el acceso.

A su vez, para la próxima temporada, los modelos Elroq y Enyaq estrenan un sistema de infoentretenimiento mejorado basado en Android, que ofrece un nuevo aspecto y experiencia de usuario, una pantalla de inicio rediseñada, un diseño en cuadrícula, favoritos y función de búsqueda, junto con opciones de personalización mejoradas.

Por primera vez, los vehículos Skoda también contarán con una llave digital. Una vez que el teléfono se haya emparejado con el vehículo y se haya configurado en la aplicación MySkoda, los usuarios podrán bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo con su smartphone. Una vez inicializada la aplicación MySkoda, podrán compartir el acceso con otras personas (como familiares) a través de la aplicación wallet integrada en el smartphone.

En materia de seguridad, todos los sensores de Travel Assist 3.0 se han actualizado a nivel de hardware o software para permitir una recopilación de datos más estable para las funciones de asistencia. La función de cambio de carril asistido se ha perfeccionado aún más, y la asistencia de emergencia con cambio automático de carril en autopistas puede maniobrar hacia el arcén si el conductor no responde.

BATERÍAS LFP PARA LAS VERSIONES DE GAMA BÁSICA Y SISTEMA ONE-PEDAL

Los modelos Skoda Elroq 60 y Enyaq 60 estarán equipados con tecnología de baterías LFP en la nueva actualización. Esta solución ofrece varias ventajas, especialmente para las versiones más asequibles de los vehículos eléctricos, ya que es rentable, proporciona una larga vida útil y permite una flexibilidad de recarga diaria que se adapta a los patrones típicos de uso y a la movilidad urbana.

Finalmente, la conducción one-pedal mejorada ofrece ahora dos niveles de recuperación para el frenado regenerativo en el modo B, permitiendo la desaceleración hasta la parada completa al soltar el pedal del acelerador. Los niveles se configuran a través del sistema de infoentretenimiento o de las levas del volante.