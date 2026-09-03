Skoda Peaq recorre 936 kilómetros sin recargar y bate un récord de autonomía entre los SUV eléctricos - SKODA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Skoda Peaq ha recorrido 936 kilómetros con una sola carga de batería, estableciendo un récord de autonomía entre los SUV eléctricos de siete plazas, según ha informado la compañía automovilística.

El vehículo, un Skoda Peaq 90 de serie, completó el trayecto desde Mladá Boleslav, en República Checa, hasta la localidad costera neerlandesa de Zandvoort sin necesidad de recargar la batería de tracción. El intento fue supervisado por la entidad certificadora TÜV SÜD.

El modelo utilizado en la prueba recorrió los 936 kilómetros con un consumo medio de energía de 9,2 kWh/100 kilómetros utilizando desde inicio su batería de 91 kWh de capacidad bruta al completo, 86 kWh netos, que esta versión admite hasta 210 kW de potencia máxima de carga, tracción trasera y llantas de 19 pulgadas con neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

Según la compañía, el Peaq 90 tiene una autonomía homologada de hasta 647 kilómetros en ciclo WLTP, por lo que la distancia alcanzada durante el recorrido superó en 289 kilómetros esta cifra, lo que supone casi un 45% más. Eso sí, se utilizaron las rutas más adecuadas y un estilo adaptado de conducción para cumplir estas cifras, según ha manifestado la compañía.

"El objetivo era demostrar de lo que es capaz esta tecnología cuando se lleva al límite. Para maximizar la autonomía, seleccionamos la ruta más adecuada y, por supuesto, adaptamos nuestro estilo de conducción en consecuencia", ha explicado Jakub Krs, uno de los conductores y responsable de la estrategia de baterías de alto voltaje de Skoda Auto.

Por su parte, Marek Jez, responsable de la serie de modelos Peaq, ha señalado que las condiciones de la prueba no representan necesariamente el uso habitual que realizarán los clientes, que podrán aprovechar también las prestaciones dinámicas, el sistema de infoentretenimiento y el confort del vehículo.

DEL CENTRO DE EUROPA A LA COSTA NEERLANDESA

El viaje comenzó al mediodía del pasado 25 de agosto desde la sede central de *koda en Mladá Boleslav. Tras atravesar Alemania y realizar varias paradas para cambiar de conductor, descansar y comer, la tripulación llegó a Países Bajos durante la madrugada del miércoles y completó el recorrido esa misma tarde en Zandvoort.

Durante todo el trayecto, el vehículo no recargó su batería de tracción y alcanzó el citado consumo medio de 9,2 kWh/100 kilómetros.

El Peaq es el SUV más grande y espacioso de la gama de Skoda y se fabrica en la planta principal de la compañía en Mladá Boleslav. La compañía ha asegurado, además, que la acogida comercial de su nuevo buque insignia ha sido positiva y que ya ha recibido más de 10.000 pedidos del modelo antes de su llegada a los concesionarios europeos.