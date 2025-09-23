Solera y Asetra firman un acuerdo para usar Autodata, la guía digital para reparación de vehículos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Solera, la compañía tecnológica dedicada al ciclo de vida del automóvil, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Talleres de Automoción (Asetra) para facilitar, y con condiciones especiales, el acceso de los talleres asociados a Autodata, la plataforma digital de información técnica para la reparación de vehículos.

Este acuerdo tiene como objetivo acelerar la transformación digital del sector de la posventa en la Comunidad de Madrid, ofreciendo a los talleres una herramienta reconocida como la más completa del mercado, que proporciona información precisa, actualizada y de origen oficial para el mantenimiento, el diagnóstico y la reparación de vehículos.

Con más de 40 años de experiencia y datos de 175 fabricantes, Autodata cubre más de 42.000 modelos de automóviles y ofrece acceso a más de 600.000 procedimientos técnicos --o lo que es lo mismo, cubriendo al 99% del parque de vehículos en circulación--, además de información detallada para motocicletas de 70 fabricantes. Todo esto en una plataforma 100% online, sin necesidad de instalación, que se actualiza automáticamente para garantizar el acceso a la información más reciente.

Entre sus funcionalidades más destacadas, Autodata incluye el diagnóstico asistido, que identifica los fallos más comunes y guía al técnico del taller paso a paso en la localización de averías. Además, cuenta con más de 17.500 esquemas eléctricos a todo color que le permiten buscar componentes rápidamente, acercar y alejar, y seleccionar las secciones que más le interesan.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el trabajo a cada profesional, la plataforma online ofrece vídeos formativos integrados directamente en los procedimientos, sin coste adicional, abarcando áreas clave como los sistemas eléctricos del vehículo, el motor, el chasis, el tren motriz, los sistemas de climatización y los sistemas de seguridad y de asistencia al conductor ADAS, entre otros.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

En lo que respecta a los vehículos de la nueva movilidad con tecnología híbrida o 100% eléctrica, Autodata también proporciona al profesional del taller guías detalladas sobre la detección de los fallos más comunes, así como las correspondientes indicaciones e instrucciones para la reparación de las averías.

Autodata, además, dispone de licencias flexibles, lo que permite que 1, 2 o hasta 5 profesionales de un mismo taller puedan acceder de forma simultánea las veces que deseen durante su jornada de trabajo.

Gracias a esta alianza, los talleres asociados a Asetra podrán beneficiarse de condiciones preferenciales en la suscripción a Autodata, mejorando su productividad, reduciendo los tiempos de cada reparación y elevando así la calidad del servicio ofrecido al cliente final.