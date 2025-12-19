Soohang Chang, nuevo presidente y consejero delegado de Kia Europa - KIA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Kia Corporation ha anunciado que el vicepresidente sénior y actualmente director de la región de Oriente Medio y África de la compañía coreana, Soohang Chang, asumirá el cargo de presidente y consejero delegado de Kia Europa a partir del 1 de enero de 2026.

"Chang aportará una amplia experiencia global, incluyendo más de una década en Europa, y liderará la estrategia de Kia para mejorar la competitividad y los resultados de ventas en toda la región", ha expresado la compañía en un comunicado.

Igualmente, se centrará en acelerar la hoja de ruta en electrificación de Kia Europa, al tiempo que reforzará las colaboraciones y las iniciativas de relaciones con los clientes para impulsar el crecimiento a largo plazo de Kia en uno de los principales mercados donde opera.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE FRANCIA

Por otra parte, Kia Corporation ha anunciado el nombramiento de Marc Hedrich como presidente de Kia Francia, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, en sustitución del actual presidente, Tae Kun Yang. Tras dos años preparando la siguiente fase de crecimiento de Kia Europa, Hedrich vuelve al cargo que ocupó anteriormente, entre 2021 y 2023.

"El profundo conocimiento de Hedrich sobre las tendencias de consumo locales y de la dinámica normativa, junto con sus logros anteriores, hacen que este nombramiento sea un movimiento estratégico para Kia", concluye la compañía.