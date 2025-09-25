Sordo (CCOO) rechaza el ERE en Mahle, anuncia lucha sindical y pide implicación institucional

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, atienden a los medios en Albacete - VÍCTOR FERNÁNDEZ

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su frontal oposición y la del sindicato a la decisión de la empresa Mahle de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo, ante lo que ha avanzado lucha sindical.

En declaraciones a los medios desde Albacete, ha enviado un "mensaje de solidaridad a los compañeros de Mahle" ante el anuncio de despidos en sus plantas de Paterna y Motilla del Palancar, "una empresa que está siendo amenazada con un cierre, con una rescisión masiva de contratos, y a lo que el sindicato, aunque está sin empezar aún el periodo de consultas, anuncia su oposición".

"Vamos a exigir a la empresa responsabilidad y al conjunto de las instituciones una implicación para tratar de salvaguardar un proyecto empresarial ligado a un sector con mucho futuro y con mucho recorrido como es el del coche eléctrico", ha avisado.

Un contexto en el que hay "una decisión unilateral de una empresa que no puede llevar a la calle a cientos de trabajadores y ser un enorme problema para una provincia y para una comarca de Castilla-La Mancha".

"El sindicato va a estar ahí con la gente, tenemos un nivel de afiliación muy importante en esa empresa para tratar de salvaguardar la actividad y el empleo, o al menos todo el empleo que sea posible y creo que las instituciones van a tener también que implicarse", ha señalado.