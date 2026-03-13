Stellantis asegura que no existen acuerdos con Xiaomi y Xpeng y descarta la venta de Maserati

Archivo - Imagen de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha negado la existencia de posibles acuerdos con fabricantes chinos para reforzar sus operaciones en Europa, así como una posible entrada de estas firmas en el capital de Maserati, sobre la que el consorcio franco-italiano ha rechazado categóricamente su venta.

"Stellantis afirma categóricamente que no hay ninguna verdad en la sugerencia de que esté considerando un plan para dividir la compañía", ha trasladado la compañía a Europa Press.

Según publica 'Bloomberg', la compañía ha mantenido reuniones con los fabricantes chinos Xiaomi y Xpeng para analizar distintas opciones dentro de una posible reestructuración de su actividad europea.

Entre las alternativas estudiadas por Stellantis se encontraría la entrada de estos grupos en el capital de algunas marcas del consorcio, como Maserati, o en otras divisiones del grupo, según la información de 'Bloomberg'.

"Maserati no está a la venta", ha sentenciado Stellantis, que ha señalado que, "como parte de su actividad comercial habitual", mantiene conversaciones con diversos actores del sector a nivel mundial sobre distintos temas, siempre con el objetivo final de ofrecer a sus clientes las mejores opciones de movilidad, aunque evita hacer comentarios sobre especulaciones.