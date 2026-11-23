Archivo - Peugeot durante la World Endurance Championship (WEC) - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis concluirá su participación en las competiciones deportivas de World Endurance Championship (WEC) al final de la temporada 2026 en la que está incluida Peugeot; y en la Fórmula E, tras la actual temporada 13, en la que cuenta con equipo de Opel.

Así lo ha anunciado este lunes la compañía, que ha explicado que tiene intención de reorientar sus actividades y recursos en automovilismo hacia las carreras para clientes y el desarrollo de vehículos de alto rendimiento.

"La experiencia y las tecnologías desarrolladas a través de la participación de Stellantis en los Campeonatos Mundiales de la FIA seguirán siendo activos valiosos para seguir impulsando la innovación y traduciendo las lecciones del circuito en productos aún más distintivos y atractivos para los clientes", ha explicado la compañía en un comunicado.

La decisión es coherente con el plan estratégico Fastlane 2030, que centra los esfuerzos y recursos de la compañía en el desarrollo de nuevos productos, la calidad y una cobertura de mercado más amplia.

El plan de cinco años incluye 50 presentaciones y actualizaciones de producto en Europa, con 25 nuevos productos. La división de competición de Stellantis aprovechará su experiencia en ingeniería y competición para fortalecer aún más las actividades de competición para clientes, donde la compañía ostenta una posición destacada en las ventas de coches de rally para clientes a través de su oferta multimarca.

También continuará contribuyendo directamente al desarrollo de modelos exclusivos de alto rendimiento para Alfa Romeo y Maserati, así como derivados de Veloce, GTV y VSE para Alfa Romeo, Peugeot, Lancia y Opel, respectivamente.

Al centrar sus capacidades en el automovilismo en áreas con conexión directa con los clientes y el desarrollo de productos, Stellantis puede seguir traduciendo su experiencia en carreras en rendimiento, tecnología y experiencias de conducción distintivas en todas sus marcas.

Stellantis tiene la intención de retener y reasignar a los empleados afectados (unos 200 trabajadores) por la conclusión de sus actividades oficiales en el FIA World Championship, trabajando con ellos para identificar oportunidades internas dentro de las carreras para clientes, el desarrollo de vehículos de alto rendimiento y otras actividades clave relacionadas con la ejecución de Fastlane 2030.

Asimismo, ha aclarado que las actividades relacionadas con las competiciones para clientes (customer racing) continuarán para todas las marcas. Por tanto, todo lo referente a la producción, venta o alquiler de vehículos destinados a las competiciones para clientes seguirá adelante, al igual que el desarrollo de vehículos de alto rendimiento.