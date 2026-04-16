Stellantis colaborará cinco años con Microsoft para acelerar su transformación digital a través de IA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis y Microsoft han anunciado este jueves una colaboración estratégica de cinco años destinada a acelerar la transformación digital de Stellantis mediante el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad e ingeniería.

Basándose en una alianza de 'larga data', esta colaboración unirá la experiencia en ingeniería automovilística, la escala multimarca y las operaciones globales de Stellantis con las capacidades de nube, inteligencia artificial y seguridad de Microsoft para acelerar procesos digitales más sólidos, ágiles y conectados en todo su ecosistema.

"En Stellantis llevamos más de 100 años innovando con un único objetivo en mente: crear productos, servicios y experiencias que encanten a los clientes", ha declarado Ned Curic, director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis.

"A través de nuestra colaboración con Microsoft, estamos acelerando nuestro impulso en materia de IA en toda la empresa, proporcionando a nuestros equipos las herramientas para innovar más rápido y ofrecer los productos, servicios y experiencias que los clientes esperan de nosotros", ha afirmado el director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic.

Por su parte, el director ejecutivo de la división comercial de Microsoft, Judson Althoff, ha señalado que su trabajo con Stellantis refleja una ambición compartida de impulsar la transformación de la IA de forma responsable y segura en toda la cadena de valor del sector automovilístico.

INNOVACIÓN MÁS RÁPIDA E INTELIGENTE A TRAVÉS DE LA IA Y LOS DATOS

Como parte de la colaboración, Stellantis y Microsoft desarrollarán conjuntamente más de 100 iniciativas de IA en las áreas de atención al cliente, desarrollo de productos y operaciones, entre las que se incluyen desarrollo y validación de productos impulsados por IA, mantenimiento predictivo y pruebas y una implementación más rápida de nuevas funciones y servicios digitales.

Al aprovechar los conocimientos impulsados por la IA a partir de datos seguros y cifrados, Stellantis reafirma su compromiso de situar a los clientes en el centro de todo lo que hace. Por ejemplo, los conductores de Peugeot podrán recibir recomendaciones inteligentes para una conducción más eficiente energéticamente en entornos urbanos, junto con información proactiva sobre el estado del vehículo y actualizaciones de funciones diseñadas para mejorar la usabilidad diaria.

A su vez, Stellantis desplegará y gestionará un centro global de ciberdefensa impulsado por IA que abarcará sus sistemas de TI, vehículos conectados, plantas de fabricación y productos digitales.

Con este enfoque integral, la ciberseguridad se integrará aún más en cada experiencia digital del vehículo, salvaguardando las interacciones a través de aplicaciones móviles y servicios a bordo. Por ejemplo, los conductores de Jeep se beneficiarán de una conectividad fiable y un acceso protegido a los datos incluso en terrenos remotos.

Stellantis y Microsoft seguirán avanzando en esta colaboración durante los próximos años trabajando con socios certificados por Microsoft cuando se requiera experiencia especializada. Este modelo de colaboración garantiza un enfoque sostenido en los programas tecnológicos prioritarios de Stellantis, al tiempo que permite futuras mejoras impulsadas por la IA en las operaciones de ingeniería, fabricación y cadena de suministro.

Como parte de la colaboración, Stellantis está dotando a su plantilla global de herramientas de IA de nivel empresarial. Todos los empleados tienen actualmente acceso a Copilot Chat, con una implantación inicial de 20.000 licencias de Microsoft 365 Copilot para apoyar a determinados puestos. La implantación cuenta con el respaldo de un programa de formación específico de Stellantis, que ayuda a los equipos a aplicar las capacidades de IA de forma eficaz en su trabajo diario.