Stellantis y Cox Automotive acuerdan aumentar el remarketing de vehículos de Stellantis en Europa

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Stellantis y Cox Automotive Europe han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración a largo plazo destinado a crear un ecosistema de remarketing dedicado exclusivamente a los vehículos de ocasión de Stellantis y al que podrán acceder todos los operadores profesionales del sector, desde grandes compañías y concesionarios hasta pequeñas empresas de compraventa.

Stellantis y Cox Automotive trabajan codo a codo desde hace más de una década. Esta colaboración ha dado lugar al desarrollo de Spoticar Trade, un marketplace online de vehículos de ocasión lanzado en julio de 2024.

El objetivo de esta colaboración más estrecha es crear algo más que una plataforma de comercialización y ofrecer un ecosistema capaz de gestionar el doble de vehículos en nueve países europeos (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Polonia y España). La nueva fórmula generará más valor añadido para Stellantis y sus partners B2B.

Este ecosistema pretende crear "una plataforma líder en el sector" con cambios evolutivos centrados en el comprador y destinados a aumentar la disponibilidad de stocks y ofrecer una gran variedad de opciones de compra, tales como subastas electrónicas, ventas privadas, compra con un clic y ventas por volumen. La plataforma dará a los compradores acceso transfronterizo a todas las marcas Stellantis, de manera que todo tipo de usuarios profesionales podrán comprar sin limitaciones.

También brindará una oferta más amplia de servicios a medida con el fin de respaldar a los operadores durante todo el proceso de compra de sus clientes, desde la elección de los vehículos hasta el transporte y la logística, pasando por el cumplimiento de los trámites de aduanas, el almacenamiento y la financiación, y de esta forma, crear y consolidar una relación de confianza y apoyo mutuo con Stellantis.

Por último, será un "motor de decisiones" basado en datos y fácil de usar, lo que ayudará a Stellantis a ser más eficaz en la gestión de stocks, el uso de los canales de ventas y la fijación de precios, y garantizará un aumento de la oferta y la transparencia para todos los compradores.

En palabras del vicepresidente senior de la unidad de Vehículos Usados de Stellantis, James Weston, están encantadaos de colaborar con Cox Automotive Europe. "Juntos vamos a dar un importante paso adelante con la creación de una solución de remarketing avanzada para incrementar nuestra base de compradores y su capacidad de elección y, en última instancia, nuestro rendimiento conjunto", ha destacado.

Por su parte, el presidente de Cox Automotive International, Martin Forbes, ha señalado que asociarse con Stellantis para ofrecer un nuevo modelo de compraventa de vehículos en toda Europa es "un reto realmente emocionante". "Creemos firmemente que podemos ayudar a Stellantis a alcanzar sus objetivos comerciales, facilitar el suministro de vehículos a sus concesionarios y abrir el mercado europeo a compradores de todo el continente", ha explicado.