Stellantis se deja un 8% en Bolsa tras recortar sus ingresos hasta septiembre en un 6%

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Stellantis han caído un 8,75% al cierre de la sesión de este jueves, hasta 8,85 euros por título, tras informar de que ha registrado cifra de negocio cercana a los 111.500 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 6% menos en términos interanuales, pese al mayor volumen de ventas sobre lo esperado.

Solo en el tercer trimestre, la compañía ha aumentado sus ingresos netos un 13% en términos interanuales, hasta los 37.206 millones de euros, tras elevar sus ventas internacionales en todos sus mercados salvo en Sudamérica.

El grupo francés, que engloba a 14 marcas como Citroën, Fiat, Peugeot, DS Automobiles o Jeep, ha comunicado este jueves que se ha anotado unas ventas entre julio y septiembre de 1,3 millones de vehículos, lo que representa un aumento interanual del 13% (152.000 unidades más que hace un año).

No obstante, las ventas en el acumulado en el año se reducen un 1,5%, tras haber vendido 3,96 millones de turismos y vehículos comerciales por todo el mundo.

"A medida que continuamos implementando cambios estratégicos importantes para brindar a nuestros clientes una mayor libertad de elección, hemos visto un progreso secuencial positivo y un sólido desempeño interanual en el tercer trimestre, marcado por el regreso del crecimiento de los ingresos", ha argumentado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

STELLANTIS CRECE EN VENTAS UN 35% EN NORTEAMÉRICA

Stellantis obtuvo sus mejores resultados en el mercado norteamericano, anotándose un progreso de sus ventas del 35% en el último trimestre, con 403.000 unidades vendidas.

Así, estos resultados afianzan la decisión del grupo, anunciada a principios de este mes, de realizar la mayor inversión de su historia en Estados Unidos en los últimos 100 años, con un plan de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense.

La multinacional ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos para este mercado, como el Jeep Cherokee y el Dodge Charger, que serán los primeros vehículos en fabricarse a finales de este año dentro de este plan de Stellantis. De igual forma, el grupo prevé con esta inversión la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

En Europa, Stellantis creció un 7,6% sobre el tercer trimestre de 2024, con 534.000 ventas. En los próximos meses, Stellantis completará sus 10 lanzamientos de este año con la llegada de nuevas motorizaciones en el Jeep Compass y en el Fiat 500 a Europa.

Hasta el momento, el grupo ha lanzado nuevas gamas de producto en el Fiat Grande Panda, el Citroën C3 y C5 Aircross, el Opel Frontera, la Ram ProMaster y el DS 8.

Su tercer mejor mercado fue Sudamérica donde Stellantis lleva décadas en esta región con un posicionamiento consolidado. Sin embargo, fue su único mercado donde recortó sus entregas, en este caso un 2,7%, con 252.000 operaciones.

En Oriente Medio y África, el conglomerado galo vendió 94.000 vehículos, con un crecimiento del 24,3% en este último trimestre. China, India y la región del Pacífico representaron 15.000 comercializaciones, un 7% más que hace un año.

Por otro lado, Stellantis señala que redujo su nivel de pedidos en 78.000 unidades, hasta un total de 1,25 millones, aunque la entidad mejoró sus números con respecto al primer semestre en 45.000 unidades (un 4% más).

STELLANTIS PREVÉ 1.000 MILLONES DE EUROS EN COSTES POR ARANCELES

Por último, la compañía "reitera sus previsiones financieras para el segundo semestre de 2025" y anticipa una mejora en los ingresos netos en los últimos meses del año. Pese a ello, las políticas arancelerias vigentes en Estados Unidos supondrán en Stellantis un gasto neto estimado de 1.000 millones de euros.

Así, la compañía afirmó que incurrirá en "pérdidas en el segundo semestre de 2025" que afectarán en su resultado económico de 2025. Al término del primer semestre, el grupo de origen francés perdió 2.300 millones de euros en comparación con los 5.647 millones de beneficio al término de junio de 2024.