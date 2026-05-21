Stellantis espera elevar la producción de coches en Europa en un 20% y tendrá 25 nuevos modelos en 2030 - ROB WIDDIS PHOTOGRAPHY

AUBURN HILLS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha anunciado este jueves en su 'Investor Day' celebrado en la ciudad de Auburn Hills, en Michigan (Estados Unidos, que aumentará la productividad de sus fábricas europeas en un 20% en los próximos cinco años pasando del 60% de utilización a un 80% a finales de 2030, pese a que el grupo automovilístico perderá un volumen de 800.000 modelos hasta 2030.

"El 'Faslane 2030' protegerá el empleo y la fabricación en Europa, y reforzará la competitividad de una empresa que no solo es más grande. Contamos con uno de los mayores parques automovilísticos de Europa, con más de 34 millones de clientes, y estamos preparados para atraer a millones más", ha defendido el consejero delegado de Europa Ampliada y Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano.

"Hoy nuestra tasa de utilización ronda el 60%, y nuestra ambición es alcanzar el 80%, el mejor nivel de la industria. Reduciremos la capacidad de producción en 800.000 unidades sin cerrar ninguna planta", ha recalcado Cappellano.

Cabe recordar que aunque la fábrica de Poissy no se cerrará, sí que dejará de configurar modelos en Francia donde se fabricaban algunas ediciones de la familia DS Automobiles y que ahora tendrá una función más centrada en el reciclaje, la posventa y la fabricación de componentes de toda la compañía.

En total, el grupo planea 50 lanzamientos en los próximos cinco años --procedente de marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat principalmente--, de los cuales serán 25 nuevos ejemplares y otros tantos de rediseños tanto en vehículos utilitarios como comerciales, aunque con un principal foco en los segmentos A, B y C --los de mayor demanda en el mercado europeo de automoción--.

PAPEL IMPORTANTE DE ESPAÑA

Stellantis presenta unos objetivos muy ambiciosos en Europa donde esperan aumentar el volumen de ventas en el viejo continente gracias a nuevos lanzamientos y a una mayor cobertura del mercado con las recientemente anunciadas colaboraciones con las firmas chinas Leapmotor y Dongfeng y que permitirán a las plantas españolas de Madrid y Zaragoza tener una gran relevancia en el grupo.

"De los 50 lanzamientos mencionados, la mayoría estarán en los segmentos A, B y C. Stellantis es líder en vehículos pequeños y reforzaremos ese liderazgo mejorando la rentabilidad, con 23 lanzamientos en los segmentos A y B", ha resaltado Capellano.

De hecho, la compañía pretende introducir la llegada de un nuevo Citroën 2CV 100% en los próximos meses dentro de sus novedades o el nuevo e-Car para facilitar la movilidad 100% sostenible por debajo de los 15.000 euros y cuya producción comenzará en 2028 en la planta italiana de Pomigliano d'Arco.

Cappellano defendió que la llegada de las nuevas colaboraciones permitirá aumentar la competitividad de las fábricas y hará aumentar "las ventas globales de la compañía en un 15%" en los próximos años. Además, argumentó como peso las 34.000 entregas de vehículos en Europa de Leapmotor en 2025 y anunció que espera que las ventas "se dupliquen para 2026".

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

Por su parte, Opel contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Por otro lado, la división de vehículos comerciales ProOne propondrá "dos nuevas generaciones de furgonetas de mayor calidad y 11 nuevos vehículos globales" con el fin de convertirse en la entidad con más ventas de vehículos profesionales en el mundo --ahora ocupa el segundo lugar y el primer puesto en Europa--.

"Ahora nuestra ambición es convertirnos en líderes mundiales" ha concluido el máximo directivo de Stellantis Pro One.