Stellantis pierde 22.300 millones de euros en 2025 por el reajuste de su estrategia de negocio

Archivo - Logo de Stellantis. - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha registrado una pérdida neta de 22.300 millones de euros en el año 2025, frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior, según ha informado el grupo este jueves antes de la apertura de la sesión bursátil.

Estos 'números rojos' se dan con arreglo a 25.400 millones de euros de cargos inusuales durante todo el año, que obedecen principalmente a un cambio estratégico "para volver a poner las preferencias de los clientes y la libertad de elección en el centro de los planes de la empresa".

El reconocimiento de este ajuste forma parte de una evaluación exhaustiva de la estrategia de Stellantis "y los costes relacionados necesarios para alinear a la compañía con las preferencias del mundo real de sus clientes", mientras se prepara para la comunicación de su nuevo plan estratégico en mayo de este año.

Asimismo, los cambios organizativos realizados incluyen la reorganización de los equipos regionales y la creación para crear una cadena de suministro más rentable que respalde el desarrollo a largo plazo de los programas de vehículos electrificados de Stellantis.

"Nuestros resultados para el año 2025 reflejan el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reestructurar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre la gama completa de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna", ha subrayado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

CAEN LOS INGRESOS UN 2%

Los ingresos se situaron en 153.500 millones de euros, una cifra inferior en un 2% a la de 2024 debido a fuertes vientos en contra del tipo de cambio y caídas de precios en el primer semestre de 2025, que se compensaron parcialmente con un mayor volumen y una mayor combinación de productos.

Por mercados, las ventas experimentaron una caída del 4% en Norteamérica, debido principalmente al impacto del tipo de cambio del dólar estadounidense, parcialmente compensado por un mayor volumen, específicamente en el comercio minorista estadounidense.

Mientras, en Europa, Stellantis facturó 57.773 millones de euros, un 2% interanual menos, debido a las presiones de precios y la reducción de volúmenes, que se vieron parcialmente compensados por una combinación positiva de motor y equipamiento.

En China, India y Asia-Pacífico, las ventas cayeron un 6,27% y en la región de Oriente Medio y África se contrajeron un 4% interanual. Por el contrario, Stellantis facturó 16.197 millones de euros en 2025 en Sudamérica, un 2% más, fruto del aumento de volúmenes en la región. De su lado, los ingresos de Maserati se redujeron en un 30%.

Por su parte, el beneficio operativo se ha situado en negativo, en 26.254 millones de euros, frente al resultado positivo de 3.687 millones de euros del año anterior.

ESPERA UN MEJOR DESEMPEÑO EN 2026

La compañía explicó a inicios de febrero que ya ha tomado "la gran mayoría de las decisiones necesarias para corregir el rumbo", particularmente las relacionadas con alinear sus planes y portafolio de productos con la demanda del mercado.

En este contexto, de cara a 2026, la compañía espera un incremento de al menos medio punto porcentual en los ingresos netos, un aumento del margen de beneficio operativo ajustado de un dígito bajo y una mejor generación de flujo de caja libre industrial interanual. También se espera una mejora secuencial del primer semestre al segundo semestre del año.

"La nueva ola de productos amplía la cobertura del mercado con nuevas opciones de motorización en América del Norte, Europa ampliada, América del Sur, Oriente Medio y África, buscando oportunidades de crecimiento rentables", ha adelantado Stellantis.

Finalmente, cabe recordar que el consejo de administración acordó no distribuir un dividendo para el año 2026 "para mantener un balance financiero sólido".