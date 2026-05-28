Stellantis Pro One lanzará 11 modelos nuevos hasta 2030 para ser líder en vehículos comerciales

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, el área de vehículos comerciales del grupo de origen franco-italiano, presentará 11 nuevos modelos (que incluirá la renovación de modelos actuales y la fabricación de nuevos vehículos en otros segmentos distintos a los actuales en el sector profesional) de aquí a 2030 dentro del plan 'FaSTLAne', el proyecto de inversión más ambicioso del grupo desde su historia, con el que pretende invertir unos 60.000 millones de euros en los próximos años.

Además, antes de 2030 se lanzarán cuatro planes de renovación de productos en el grupo desde la actualización de las furgonetas pequeñas (con especial atención a Sudamérica), una renovación profunda de la furgoneta compacta líder en su segmento a nivel mundial, y la introducción de dos nuevos sistemas de propulsión eléctrica por batería en toda la gama, lo que incluye nuevas baterías LFP y NMC para mejorar aún más la autonomía y la asequibilidad.

APUESTA POR LAS 'PICKUP'

Stellantis Pro One está acelerando la expansión de su cartera global de 'pickups' aprovechando la fortaleza de sus activos regionales para atender a los clientes profesionales allá donde operen. En Sudamérica, la empresa reforzará aún más su presencia mediante la renovación del Fiat Strada y el Fiat Toro, 'pickups' pequeñas y compactas, al tiempo que presentará la nueva Ram Rampage en Norteamérica.

Al mismo tiempo, Stellantis Pro One está llevando a cabo una renovación completa de su gama de 'pickups full size' en Norteamérica, que abarca versiones de carga ligera, carga pesada y chasis-cabina. Estos vehículos proporcionarán las mejores prestaciones y capacidades de su clase, y el primer vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV).

Igualmente, según ha podido saber Europa Press, se renovarán las Citroën Berlingo y Peugeot Partner que actualmente se producen en la fábrica de Vigo del grupo.

"Este enfoque nos permitirá impulsar un crecimiento sostenible, con un aumento del volumen de ventas del 30 %, y trabajar para alcanzar el 100% de continuidad operativa de los vehículos. Nuestro objetivo es consolidar a Stellantis Pro One como referencia mundial para los clientes profesionales y como líder global", expresó el director ejecutivo de Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano, la pasada semana en el Investors Day del grupo celebrado en Estados Unidos.

VEHÍCULO AUTÓNOMO PARA REPARTO

Como parte de su apuesta tecnológica, Stellantis Pro One presentará en el mes de septiembre el concepto autónomo 'Box on Wheels', un vehículo sin conductor y sin emisiones concebido para operaciones de reparto de última milla.

La compañía exhibirá este prototipo el próximo 14 de septiembre en el salón IAA Transportation de Hannover (Alemania), donde mostrará su visión de la movilidad comercial del futuro.