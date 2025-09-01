Stellantis Pro One presenta cinco nuevos modelos en el Salón Caravan de Düsseldorf

Citroën, Peugeot y Fiat presentan ofertas para viajes móviles en esta feria, que se celebra en Düsseldorf hasta el 7 de septiembre

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One participará en el Caravan Salon de Düsseldorf con la presentación de cinco modelos, entre los que se encuentran los furgones Peugeot Boxer y Citroën Jumpy, dos unidades de tracción Fiat Ducato y el Citroën Ami Buggy y el Fiat Topolino.

Citroën presenta el furgón Jumpy TL en color Perla-Nera Black. El motor 2.0 BlueHDi desarrolla 106 kW (144 CV) y está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Dos puertas correderas manuales dan acceso al interior, que cuenta con asientos individuales para el conductor y el acompañante, ambos con calefacción.

De su lado, Peugeot presenta el furgón Boxer TL con un motor 2.2 BlueHDi de 103 kW (140 CV) y una transmisión automática de ocho velocidades en color Thunder Grey. El modelo viene de serie con dirección asistida eléctrica, asientos individuales para el conductor y el acompañante, dos puertos USB y retrovisores exteriores calefactables y ajustables eléctricamente.

En el Caravan Salon, la división profesional de Fiat expondrá dos unidades de tracción Fiat Ducato en una configuración back-to-back en color Ice White. Se trata de una solución industrial única, desarrollada en la planta italiana de Atessa.

Como todos los Fiat Ducato, las unidades de tracción están propulsadas por motores turbodiésel Multijet de 2,2 litros. La potencia del motor es de 132 kW (180 CV) y está acoplada a una transmisión automática de ocho velocidades. Las unidades de tracción del Fiat Ducato están montadas sobre el probado chasis AL-KO. Este cuenta con una suspensión con barra de torsión para mejorar el confort de marcha, una mayor carga útil y un suelo del vehículo más bajo para facilitar la entrada.

CITROËN AMI BUGGY Y FIAT TOPOLINO

Además de los grandes vehículos base para autocaravanas, Citroën y Fiat también presentan sus soluciones de movilidad más pequeñas, como el Citroën Ami Buggy y el Fiat Topolino, utilizados por los amantes del camping para mejorar su movilidad en su destino de vacaciones.

Estos vehículos ligeros se pueden transportar fácilmente en un remolque para coches. Los motores eléctricos producen 6 kW (8,2 CV) y la batería de 7 kWh se puede cargar en solo cuatro horas desde una toma de corriente doméstica.

Con una velocidad máxima limitada técnicamente a 45 km/h, el Ami Buggy y el Topolino pueden ser conducidos por jóvenes de tan solo 15 años con un permiso de conducir de clase AM.