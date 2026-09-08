Stellantis Pro One presenta nuevo logotipo para avanzar en su estrategia de 2030

Nuevo logotipo de Stellantis Pro One - STELLANTIS

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One ha presentado este martes su nuevo logotipo con el que quiere simbolizar "el siguiente capítulo" en su trayectoria de marca y en sus ambiciones globales, como parte de la implementación de la estrategia FaSTLane del grupo para 2030.

El nuevo logotipo de Pro One se implementará en todas las comunicaciones, plataformas digitales y materiales dirigidos a clientes de Stellantis Pro One a nivel mundial. También tendrá un lugar destacado en la feria IAA Transportation Hannover, el 14 de septiembre de 2026.

Diseñado como una expresión moderna de la identidad de Pro One, el nuevo logotipo "encarna las fortalezas que han impulsado el éxito de la empresa, a la vez que mira hacia el futuro de la movilidad profesional", según destaca el grupo.

La nueva identidad visual también se ha diseñado para crear una arquitectura coherente y reconocible en todo el ecosistema de Stellantis Pro One. Mediante un lenguaje gráfico común y una tipografía distintiva, el nuevo logotipo se integra a la perfección con iniciativas estratégicas como Stellantis Pro One CustomFit, Stellantis Pro One Next y futuros programas centrados en el cliente, reforzando su conexión con la visión global de Pro One.

Este enfoque de diseño unificado refleja la creciente integración del ecosistema Stellantis Pro One, donde vehículos, transformaciones, servicios conectados, tecnologías y soluciones empresariales colaboran para brindar soporte a clientes profesionales.

"Una visión clara del futuro requiere una identidad que refleje progreso y dirección. Nuestro nuevo logotipo refleja la evolución de Stellantis Pro One y hacia dónde nos dirigimos. La nueva identidad refleja tanto la solidez de nuestros logros como nuestra determinación de ir aún más allá en los próximos años", ha afirmado el vicepresidente senior de Stellantis Pro One, Eric Laforge.