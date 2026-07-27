Stellantis reorganiza su equipo directivo en España y Portugal a partir del 1 de septiembre

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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha acordado nuevos nombramientos para la dirección de sus marcas en España y Portugal, con efecto a partir del próximo 1 de septiembre, con la reubicación de tres directores de sus firmas, que reportarán directamente a la nueva directora general del grupo en Iberia, Zineb Ghout.

De esta forma, Ángel Luis Sánchez ha sido nombrado director de las marcas Fiat/Abarth y Lancia para España y Portugal. Hasta la fecha, Sánchez era el responsable del clúster premium del grupo (DS, Lancia y Alfa Romeo) en la división Iberia. Previamente, había desempeñado tareas de dirección en Fiat en Países Bajos.

Al frente de Alfa Romeo en España y Portugal se situará Paulo Carelli, que deja la dirección de Fiat/Abarth e incorpora la marca premium a sus cometidos. En 2007, Carelli fue nombrado director de Alfa Romeo España, cargo en el que permaneció hasta 2011, cuando fue nombrado consejero delegado del Grupo Fiat en Grecia. Seis años después, regresó a España como director comercial de Alfa Romeo y Jeep hasta que, en 2019, asumió la dirección de ambas marcas en España.

Con la creación de Stellantis, fue nombrado director de Jeep para España y Portugal en abril de 2021. En marzo de 2025 añadió a ese cargo el de director de Fiat/Abarth en España y Portugal, que ahora deja en manos de Ángel Luis Sánchez.

Finalmente, Nuno Countinho ha sido designado como director de las marcas Citroën y DS para España y Portugal. Coutinho se incorporó a Peugeot Portugal en 2006 y, posteriormente, asumió diversas responsabilidades en Stellantis en Francia y en Brasil, concretamente en las marcas Peugeot, Citroën y DS Automobiles.

En 2018 fue nombrado responsable mundial de Ventas y Precios de DS Automobiles, puesto que ocupó hasta que en septiembre de 2023, cuando fue nombrado director de la marca Citroën para España y Portugal, cargo que ha ocupado hasta la actualidad.