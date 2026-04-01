Stellantis Vigo aprueba un ERE voluntario con un máximo de 80 salidas incentivadas hasta diciembre - STELLANTIS

VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la factoría viguesa de la multinacional automovilística Stellantis y sindicatos han aprobado finalmente este miércoles el acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE), que recoge un máximo de 80 salidas incentivadas hasta el 18 de diciembre.

Según fuentes de la empresa, de esta manera se pone fin al periodo de consultas iniciado el pasado 24 de marzo y se reduce de 90 a 80 el máximo de salidas finalmente acordadas. El documento ha contado con el visto bueno de 9 de los 10 miembros de la parte social (SIT-FSI, UGT y CC.OO.) y estará vigente desde el 27 de abril hasta el 18 de diciembre.

El ERE recoge hasta 80 despidos que, para producirse, tendrá que existir una "doble voluntariedad" de las partes. Estos podrán afectar tanto a personal mensual como horario.

El pacto incluye una indemnización calculada bajo criterios recogidos en el estatuto de los trabajadores para los empleados menores de 59 años y con indemnizaciones máximas de hasta tres veces el salario anual bruto para los que tienen 59 años (2,5 S.A.B. para los de 60; 2, para los de 61, y 1 para los de 62), al igual que en anteriores ERE en Stellantis Vigo.

Por su parte, existe la posibilidad de extinción con derecho de retorno preferente, con posibilidad de reincorporación a los 36 meses y una indemnización equivalente a 1,25 anualidades de salario anual bruto.

"En respuesta a la petición de la parte social también se ha incluido como medida de acompañamiento la posibilidad de suspensión del contrato con derecho de retorno para trabajo en otra empresa o en un proyecto personal durante 12 o 24 meses", apuntan las mismas fuentes.

Asimismo, para la ejecución de este acuerdo se ha constituido una comisión paritaria de seguimiento integrada por los firmantes.