Stellantis Vigo avanza ya en la preparación de nuevos lanzamientos, con su plan industrial "inalterable"

El director de Stellantis Vigo durante la asamblea de Ceaga. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera, ha asegurado que el plan industrial de la factoría automovilística olívica "permanece inalterable" y ha subrayado que la planta avanza ya en la preparación de nuevos lanzamientos para dar respuesta a los objetivos de coste y de plazo marcados por la multinacional, siempre con la "máxima calidad".

Así lo ha señalado durante su intervención en la asamblea anual del Clúster de Empresas de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), donde ha destacado la necesidad de cumplir con la exigencia y la disciplina en la ejecución de los planes de la compañía.

Al respecto, ha puesto en valor la importancia "determinante" del resto de empresas del sector para seguir creando el ecosistema de la automoción en Galicia y adaptarse al futuro.

En su discurso, pese a que no ha avanzado muchos datos sobre los nuevos lanzamientos, Mosquera ha desgranado la hoja de ruta hacia 2030 anunciada por Stellantis en las últimas semanas, que incluye tres nuevas plataformas multienergía y "sin cierre de plantas", sino ampliando sus capacidades del 60% al 80%.

No obstante, el plan para Vigo sigue "inalterable", ha dicho, aunque ha apuntado hacia varios retos, como la reducción de la factura eléctrica, que tiene un "impacto significativo" en los costes de producción de la fábrica viguesa.

Además, ha pedido un marco laboral "estable, claro y previsible" para poder tomar decisiones a largo plazo. También ha valorado la importancia de la colaboración público-privada, agradeciendo el apoyo de la Xunta que ha sido "vital" para el sector en los últimos años para generar nuevo conocimiento.