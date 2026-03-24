Stellantis Vigo inicia la negociación de un ERE voluntario que afectará a un máximo de 90 personas

Línea de montaje en la planta de Stellantis en Vigo (Pontevedra).
VIGO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Empresa y sindicatos de Stellantis Vigo han iniciado este martes el proceso de negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para un máximo de 90 trabajadores, según han trasladado fuentes de la factoría.
La empresa ha informado de que ese proceso se ha iniciado "en respuesta a una petición social", y se lleva a cabo "por criterios organizativos". "Este expediente estará basado en la doble voluntariedad y extenderá su vigencia para el año 2026", han trasladado las mismas fuentes.
Así, este martes ha quedado constituida la comisión negociadora, y se ha acordado un calendario de trabajo, de manera que la próxima reunión tendrá lugar este viernes, 27 de marzo.