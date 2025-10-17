STM reclama a la dirección de Ford que fije "un rumbo claro" para la fábrica de Almussafes

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes, a 6 de noviembre de 2024, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALENCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

STM Intersindical Valenciana ha exigido a la dirección de Ford "claridad, respeto, transparencia y el cumplimiento del acuerdo" alcanzado para garantizar la carga de trabajo en la fábrica de Almussafes (Valencia). "La dirección debe asumir su responsabilidad y fijar un rumbo claro para nuestro futuro", ha defendido el sindicato en un comunicado.

Tras uan visita de representantes de STM a la fábrica de la firma automovolística en Colonia (Alemania), el sindicato ha destacado que existen "paralelismos" entre esta y la planta valenciana: "Cuando iban a cerrar la Factoría de Genk, a la plantilla de Colonia les prometían que en su planta no les iba a faltar el empleo. Y a nosotros, cuando se anunció que se iba a cerrar la factoría de SaarLouis, también nos dijeron que no nos iba a faltar carga de trabajo".

Sin embargo, ha añadido SMT, "mientras que la plantilla de Colonia estaba en 2004 rondando los 22.000 (trabajadores), incluyendo las reducciones de 2.900 y los 730 que están realizando en estos momentos, su número rondará los 7.500 cuando acabe el período de estructuración que viven". En Valencia, de los más de 9.000 empleados en 2015, quedan "poco más de 4000, de los cuales 996 siempre están de ERTE".

El sindicato ha denunciado que la plantilla de Ford Almussafes lleva "casi ya 4 años de congelación salarial y promesas incumplidas". "Pasan los años, y tristemente seguimos con la enésima patada hacia adelante en la que se sigue sin despejar nuestro futuro, año tras año y anuncio tras anuncio que alimenta una insana incertidumbre en la plantilla", ha reprochado. Por todo ello, ha exigido "carga de trabajo que garantice el empleo y estabilidad para el 100% de las plantillas".

Además, ha expuesto que "a falta de solo pocos meses para que se acabe la congelación salarial a cambio de que viniera nueva carga de trabajo, como consecuencia del acuerdo de la electrificación firmado por UGT y la empresa, se puede confirmar que de todos los vehículos eléctricos que vende Ford ninguno se fabrica en nuestro factoría".

Y ha añadido que "con el IPC en el mes de septiembre ya confirmado al 3%, la pérdida de poder adquisitivo que arrastra la plantilla de Ford Almussafes es del 15,83%".