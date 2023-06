Sumar rechaza la deducción fiscal por comprar un vehículo eléctrico y se inclina por dar ayudas directas

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, secretario de Estado con la ministra Ione Belarra, ha rechazado la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico aprobada este martes por el Gobierno porque considera que "es regresiva" y, en contraposición, cree que sería mejor una ayuda directa en el momento de la compra vinculada a la sustitución de vehículos de combustión.

La deducción de la que habla Álvarez, que es aplicable también para la instalación de sistemas de recarga con una base máxima de deducción de 20.000 euros, se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros en un nuevo decreto ley para prorrogar algunas de las ayudas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

El portavoz económico del equipo de Yolanda Díaz y antes de Podemos, ha desdeñado en un hilo de Twitter que el incentivo fiscal sea el mejor modo de impulsar la movilidad eléctrica, que es precisamente el objetivo del Gobierno. En contraste, plantea una ayuda directa en el momento de la compra, sólo para hogares con ingresos inferiores a los 50.000 euros al año, y vinculada a la sustitución de vehículos de combustión.

INCENTIVO PARA PERSONAS DE ALTO NIVEL DE RENTA

Y es que, a juicio de Álvarez, el incentivo fiscal que se plantea lo cobrarán personas "con un alto nivel de renta", un colectivo que concentra la mayor parte de compra de vehículos eléctricos y que, según el secretario de Estado, no necesita esta ayuda.

No sólo con esto, el que fuera dirigente de Podemos ha apuntado además que los incentivos "son poco eficaces para incentivar la compra de vehículos eléctricos". "Quien ya lo iba a comprar, porque tiene capacidad adquisitiva, no deja de hacerlo, al tiempo que no se consigue que quien no tiene suficiente renta pueda acceder al vehículo", ha explicado.

De hecho, Nacho Álvarez ha señalado el incentivo fiscal puede ser capturado por los propios fabricantes de la automoción para "subir los precios" sin garantías de que beneficie a la industria española.

En este punto el secretario de Estado ha equiparado el nuevo incentivo de los coches eléctricos a las deducciones por la compra de vivienda, unas ayudas, dice, que "distorsionan" la política fiscal y tienden a "consolidarse como un peso muerto" en la estructura tributaria, generando, en definitiva "un impacto fuertemente regresivo".

PUNTOS DE RECARGA

Frente a la medida aprobada este martes, Álvarez cree más eficaz la inversión en puntos de recarga y concentrar los recursos en aquellas familias que van a tener más dificultades económicas para sustituir sus viejos vehículos y "no en quien ya se lo puede permitir".

Sumado a esto, el portavoz económico ha defendido invertir en el abaratamiento de los vehículos fabricados en España para así apoyar a la industria española y sus puestos de trabajo, en lugar de "dar incentivos fiscales que nada impide que se dediquen a comprar vehículos extranjeros".