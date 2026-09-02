El superávit comercial de vehículos cae un 41,2% en el primer semestre, a 3.344 millones de euros

Archivo - La balanza comercial de vehículos termina el primer semestre en 3.344 millones de euros, un 41,2% menos - UGT FICA - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La balanza comercial de vehículos cerró el primer semestre de 2026 con un saldo positivo de 3.344 millones de euros, lo que supone una caída del 41,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El valor de las exportaciones de vehículos alcanzó los 20.503 millones de euros entre enero y junio, un 1,3% más que un año antes, mientras que las importaciones aumentaron un 17,8%, hasta los 17.159 millones de euros, según los datos difundidos este miércoles por Anfac.

La asociación ha explicado que el retroceso del superávit comercial está vinculado a la contracción del 1,7% de la producción de vehículos en España hasta junio, en un contexto marcado por la adaptación de las fábricas a la producción de nuevos modelos electrificados y por la menor demanda europea.

Esta situación se tradujo en una caída del 4,1% en el volumen de vehículos exportados al mercado europeo. Por destinos, las exportaciones descendieron un 17% en Francia, un 2,4% en Alemania, un 2,1% en Reino Unido y un 10,7% en Turquía.

Italia fue la excepción entre los principales mercados de destino, al incrementar un 8% el volumen de vehículos procedentes de España y consolidarse como el cuarto destino de las exportaciones españolas.

El aumento de las importaciones también contribuyó al deterioro del saldo comercial, en un semestre en el que las matriculaciones de turismos en España registraron un crecimiento del 6,2%.

ALEMANIA, PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Europa se mantuvo como el principal mercado para los vehículos exportados desde España, al concentrar el 93,9% del total, 0,4 puntos porcentuales más que en el primer semestre de 2025.

Por valor económico, Alemania fue el principal destino, con exportaciones por importe de 3.841 millones de euros, equivalentes al 18,7% del total y un incremento del 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Francia ocupó la segunda posición, con 3.676 millones de euros y una cuota del 17,9%, aunque el valor de las exportaciones descendió un 3,3%. Le siguieron Italia, con 2.525 millones y un crecimiento del 28,3%; Reino Unido, con 2.125 millones, y Turquía, con 1.605 millones de euros.

LAS IMPORTACIONES CRECEN CON FUERZA

En el lado de las importaciones, Europa continuó siendo el principal origen de los vehículos adquiridos por España, con el 70,8% del valor total, aunque perdió 3,7 puntos porcentuales de cuota respecto al primer semestre de 2025.

Alemania volvió a situarse como el principal país de origen, con una cuota del 24,3% y vehículos importados por valor de 4.177 millones de euros, un 9,5% más.

China se mantuvo en la segunda posición, con una cuota del 11,1% y un valor de 1.913 millones de euros, tras registrar un crecimiento interanual del 51,8%. Japón ocupó el tercer puesto, con el 8,5% del total y 1.450 millones de euros, un 37,7% más que un año antes.

En conjunto, el sector de la automoción, incluyendo vehículos y componentes, registró un saldo positivo de la balanza comercial de 501 millones de euros durante el primer semestre, un 84,1% menos que en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones del conjunto del sector ascendieron a 26.619 millones de euros, un 1,1% más, mientras que las importaciones aumentaron un 12,6%, hasta los 26.118 millones.

Por su parte, el sector de componentes cerró el semestre con un saldo comercial negativo de 2.842 millones de euros, tras aumentar tanto sus exportaciones, un 0,3%, como sus importaciones, un 3,8%.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha advertido de que la reducción del superávit comercial constituye una señal que debe ser atendida y ha destacado la necesidad de recuperar producción y reforzar la competitividad de las fábricas españolas.

En este sentido, ha señalado que la llegada de nuevos modelos electrificados a España podrá revitalizar la industria nacional. "La llegada de nuevos modelos electrificados, tanto en el ámbito de mercado como para nuestros centros de producción, debe ayudarnos a recuperar impulso y consolidar a España como uno de los grandes polos de automoción de Europa", concluído Tafall.