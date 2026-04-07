Sustainera, unidad de economía circular de Stellantis, abre tiendas en Ebay para comprar recambios

Sustainera, la unidad de Stellantis centrada en las iniciativas de economía circular - STELLANTIS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sustainera, la unidad de Stellantis centrada en las iniciativas de economía circular, ha anunciado la apertura de nuevas tiendas dedicadas al comercio electrónico en eBay para vender recambios originales usados procedentes directamente del Centro de Desguace de Vehículos del Hub de Economía Circular de Mirafiori, Turín.

Estos nuevos canales de venta complementarán la plataforma online B-Parts, donde se encuentra un stock de 12 millones de piezas usadas en Europa, y donde ya están disponibles los recambios usados de Mirafiori que se ofrecen en este nuevo canal.

El stock de B-Parts está a disposición del público a través de la plataforma online y de los catálogos de Service Box y E-PER para los talleres de reparación conectados a los distribuidores de piezas de Distrigo Stellantis.

Como parte de la estrategia general de Economía Circular de Stellantis, la ampliación de la oferta de Reutilización del centro de desguace de Stellantis proporciona a los centros de reparación profesionales y clientes finales un acceso más fácil a recambios originales usados de alta calidad y totalmente funcionales procedentes de una amplia gama de marcas y modelos.

Las piezas recuperadas en el Centro de Desguace de Vehículos de Mirafiori comprenden un stock de más de 20.000 componentes usados que se pueden adquirir a través de las tiendas de piezas usadas que Stellantis SUSTAINera posee en eBay, activas en Francia, Alemania, Italia y España.

"La expansión prevista a otros países y la implantación de nuevos mercados representan un importante paso adelante en la evolución de la oferta de Reutilización de SUSTAINera en Europa", ha destacado el grupo.

Esta iniciativa está directamente capitaneada por el equipo de ventas de Stellantis SUSTAINera en colaboración con BrandOn Group, un socio europeo especializado en estrategias de crecimiento del mercado y el comercio social.

AMPLIA COBERTURA DE MARCAS Y PIEZAS

Las piezas proceden de vehículos llegados al final de su vida útil y de vehículos de I+D de diferentes marcas de Stellantis. Hoy en día, Mirafiori suministra principalmente recambios de Fiat, Alfa Romeo y Jeep, aunque también dispone de piezas de Peugeot, Opel y Citroën. La gama se ampliará próximamente para incluir modelos de otros fabricantes de automoción.

Los clientes pueden acceder a una extensa variedad de componentes, entre los que se incluyen piezas de carrocería, piezas mecánicas, piezas electrónicas y eléctricas o componentes del interior

Todos los recambios usados que ofrece SUSTAINera son originales, totalmente funcionales y han sido rigurosamente revisados. Cada componente se somete a un proceso de desmontaje normalizado y controlado. Además, Stellantis utiliza su propio sistema de codificación y control de calidad, que garantiza la coherencia y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en todo el proceso.

Las ventajas para los clientes son un año de garantía, una política de devolución en 14 días para todas las compras y hasta un 70% de ahorro en comparación con las piezas nuevas, así como un conjunto detallado de fotos para proporcionar absoluta transparencia sobre el estado del producto.